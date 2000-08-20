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Известный исследователь поделился интересными выводами о смерти

Известный исследователь поделился интересными выводами о смерти По словам ученого, человек сам выбирает длительность своей жизни.

Некоторое время назад в свет вышла новая книга ученого Робарта Ланца под названием «Биоцентризм: как жизнь и сознание являются ключом к пониманию природы Вселенной». В своём произведении мужчина изложил собственное видение жизненных процессов в этом мире, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Так, согласно рассуждениям Ланца, человек способен самостоятельно выбирать, сколько будет жить. Многие люди уверены, что смерть – это конец всему, тогда как ученый уверен в продолжении существования души.

В книге сказано, что плохие мысли соответствующим образом настраивают тело, которое заканчивает функционировать в задуманное время. Таким образом, человек мысленно может запрограммировать себя на долгую жизнь.

Человек будет существовать вечно, если поймет, что физическая смерть – это лишь переходной этап, который в итоге закончится возможностью постоянно менять место обитания.

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В качестве доводов своей мысли ученый привел постулаты квантовой механики, в которой частица способна находиться в любой точке и переживать бесчисленное множество вариантов течения событий.
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 Теги: ученый, смерть, открытие

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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