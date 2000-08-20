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Раздел: Невероятное  
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Ученые обнаружили в кольцах Сатурна загадочный объект

Ученые обнаружили в кольцах Сатурна загадочный объект NASA опубликовали видео, на котором можно рассмотреть таинственный объект, скрывающийся в кольцах Сатурна.

NASA опубликовали видео, на котором можно рассмотреть таинственный объект, скрывающийся в кольцах Сатурна. Кадры с НЛО были сняты аппаратом Cassini, прежде чем он сгорел, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Ученые признаются, что наблюдение за подозрительным объектом ведут с того момента, как Cassini приблизился к Сатурну. Эксперты никак не могли воздействовать на НЛО, поэтому просто вели фото и видео наблюдение со стороны.

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Уфологи утверждают, что это корабль пришельцев, а NASA скрывает этот факт от общественности. По мнению экспертов, это астероид или группа астероидов, захваченные гравитацией Сатурна.

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 Теги: Сатурн, объект

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Сегодня, 09:46 » Автор: Татьяна Ларина
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