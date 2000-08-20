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Ученые сделали неожиданное открытие о детях

Ученые сделали неожиданное открытие о детяхДетский разум сильно подвержен влиянию - учёные

Ученые провели исследование, которое показало, что детский разум сильно подвержен влиянию. В современном мире такое влияние на подрастающее поколение оказывают роботы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты

Ученые из Великобритании в ходе эксперимента установили, что дети больше взрослых подвержены влиянию роботов. В ходе проведения опыт, детям было предложено стать участниками теста Аша, который известен еще с середины прошлого века и определяет уровень склонности к конформизму. В ходе исследования каждый его участник должен был выбрать две одинаковые по длине полоски из четырех предложенных.

Результаты показали, что при прохождении такого теста в одиночку, ребенок безошибочно выбирает правильные полоски, а вот если присутствуют и другие участники эксперимента, то ошибок значительно больше. Ученые из университета Плимута решили усложнить задачу и отправили проходить детей данный тест вместе с роботом, который был запрограммирован на неправильные ответы изначально. В результате количество ошибок составило около 74%. Таким образом ученые предостерегают родителей от чрезмерного взаимодействия их детей с современными гаджетами, которые также пагубно влияют на малышей и подростков.

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Подобный тест провели и с участием взрослых. Установлено, что на них робот все же не имел влияния. Напомним, ранее японский инженер Хироси Исигуро, известный разработкой реалистично выглядящих андроидов, представил нового робота, маска которого напоминает лицо ребенка. Отмечается, что у робота есть мимика, он запрограммирован на моргание и способен двигать головой.
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 Теги: ученые, дети

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Сегодня, 13:56 » Автор: Татьяна Ларина
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