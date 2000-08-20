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Раздел: Невероятное  
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Стало известно, почему собаки любят высовываться из окон машин

Стало известно, почему собаки любят высовываться из окон машинТолько особенные собаки склонны к такому развлечению.

Профессор Университета Южной Австралии, зоолог Крис Дениелс рассказал, что в последние 20 лет стало очевидным, что многие животные, и не только млекопитающие, любят веселиться. Им нравится испытывать сложные переживания, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты

Однако, высовывание головы из движущейся машины развлекает далеко не каждую собаку. Многие породы предпочитают этого никогда не делать. Ведь собачья голова - невероятное сенсорное устройство, заполненное множеством датчиков, поэтому сильное давление воздушных потоков вызывает у собак сенсорную перегрузку. Профессор Дениелс считает, что только особенные собаки склонны к такому развлечению.

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Поэтому, если ваш питомец любит на ходу высовывать голову из окна машины, это свидетельствует о его рискованном характере, склонности к приключениям и авантюрам и любви к острым ощущениям.
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 Теги: собаки, машина

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Сегодня, 14:34 » Автор: Татьяна Ларина
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