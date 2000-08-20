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Ученые нашли необычный кусок Вселенной

Ученые нашли необычный кусок ВселеннойОн не вписывается в привычную «логику» космоса.

До сих пор эксперты считали, что космическое пространство подчинено правилам физики и галактики равномерно в нем распределены. Но новое открытие поставило под сомнение прежние представления астрономов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты

Мысль о том, что мы живем во Вселенной, не всегда вписывается в наше сознание, но уверенность в том, что космос «живет» по законам астрофизики действовала успокаивающе, пока ученые не нашли непрозрачный кусок Вселенной, который не вписывается в привычную «логику» космоса.

Этот непрозрачный кусок находится перед квазаром (очень яркое активное ядро галактики, центром которой является сверхмощная черная дыра), мощное излучение которого позволило заметить, что эта часть космоса содержит меньше галактик, чем должно быть на таком участке.

С помощью телескопа Subaru на Гавайях, удалось определить, что непрозрачная область поглощает световое излучение на расстоянии более 300 млн световых лет, которое исходило от звезд, когда Вселенной было меньше миллиарда лет.

Логично предположить, что непрозрачный кусок Вселенной должен содержать больше материи, но на деле оказалось все наоборот. Это несоответствие может помочь астрофизикам приблизиться к пониманию природы раннего космоса.

Астрофизики рассматривают отдаленные объекты благодаря световому излучению, волны которого видны благодаря содержанию в них атомов водорода. Свет проходит через расширяющуюся вселенную, заставляя волны растягиваться. Но материя в промежуточном пространстве, а именно нейтральные атомы, может поглощать световое излечение и делать волны определенной длины незаметными для приборов на Земле. Это связано с неоднородностью материи ранней Вселенной.

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По мнению некоторых ученых, этот уголок космоса переживает эпоху повторной ионизации - периода ранней истории Вселенной после того, как первые звезды образовались и взорвались в сверхновые.
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 Теги: ученые, Вселенная

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Сегодня, 16:05 » Автор: Татьяна Ларина
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