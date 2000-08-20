Ученые нашли необычный кусок Вселенной

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Сектор космоса содержал в себе необычно мало крупных и активных галактик.

Стало известно, что астрономам удалось обнаружить основной строительный материал, из которого образовались первые звезды и галактики Вселенной. Важное для науки открытие удалось сделать с помощью радиотелескопа CSIRO, находящегося в обсерватории Паркес в Автралии. Об астрономическом открытии рассказал профессор из обсерватории