Раздел: Невероятное
Половина обезьян на планете могут исчезнуть, - ученые
В Кении прошел конгресс ученых, на котором обсудили острую проблему
Самым близким биологическим родственникам человека - приматам - грозит опасность, более половины существующих сегодня их видов – на пороге вымирания, численность популяций 75% видов обезьян сокращается. Об этом стало известно в ходе Конгресса международного общества приматологов в Найроби (Кения), передает Центр новостей ООН, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua
На Конгрессе присутствовали ученые из африканских стран, где обитает большинство вымирающих видов приматов. К примеру, лемуровые Мадагаскара могут полностью исчезнуть с лица земли – человек уничтожает их среду обитания, потребляет в пищу мясо лемуров и содержит их в качестве питомцев.
Эксперты считают, что спасти этих полуобезьян отряда приматов от вымирания можно только с участием местных общин Мадагаскара.
Кроме того, ученые указывают на редкий случай, когда сразу два подвида африканского красного толстотела попали в список вымирающих обезьян. По мнению экспертов, это говорит об ухудшении общей ситуации и необходимости принять срочные меры.
Впрочем, обезьянам грозит опасность не только в Африке. Орангутанги из индонезийской Тапанули исчезнут через несколько десятилетий, если человек не спасет местный лесной массив - среду обитания этих приматов. На сегодняшний день там планируется строительство плотины, что неминуемо приведет к вымиранию орангутангов Тапанули.
Читайте также: На Земле могут исчезнуть пчелы, - ученые
Международное общество приматологов объединяет 1200 ученых из 67 стран мира. Главные цели этой крупнейшей в мире организации по защите приматов - расширение сотрудничества между специалистами разных стран и продвижение мер по охране окружающей среды, в частности - среды обитания обезьян.
Самым близким биологическим родственникам человека - приматам - грозит опасность, более половины существующих сегодня их видов – на пороге вымирания, численность популяций 75% видов обезьян сокращается. Об этом стало известно в ходе Конгресса международного общества приматологов в Найроби (Кения), передает Центр новостей ООН, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua
На Конгрессе присутствовали ученые из африканских стран, где обитает большинство вымирающих видов приматов. К примеру, лемуровые Мадагаскара могут полностью исчезнуть с лица земли – человек уничтожает их среду обитания, потребляет в пищу мясо лемуров и содержит их в качестве питомцев.
Эксперты считают, что спасти этих полуобезьян отряда приматов от вымирания можно только с участием местных общин Мадагаскара.
Кроме того, ученые указывают на редкий случай, когда сразу два подвида африканского красного толстотела попали в список вымирающих обезьян. По мнению экспертов, это говорит об ухудшении общей ситуации и необходимости принять срочные меры.
Впрочем, обезьянам грозит опасность не только в Африке. Орангутанги из индонезийской Тапанули исчезнут через несколько десятилетий, если человек не спасет местный лесной массив - среду обитания этих приматов. На сегодняшний день там планируется строительство плотины, что неминуемо приведет к вымиранию орангутангов Тапанули.
Читайте также: На Земле могут исчезнуть пчелы, - ученые
Международное общество приматологов объединяет 1200 ученых из 67 стран мира. Главные цели этой крупнейшей в мире организации по защите приматов - расширение сотрудничества между специалистами разных стран и продвижение мер по охране окружающей среды, в частности - среды обитания обезьян.
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