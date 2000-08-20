Раздел: Невероятное
NASA показало снимок «небесного глаза»
Туманности образуются при сбросе внешних оболочек красных гигантов.
NASA опубликовало фотографию планетарной туманности NGC 3918, имеющей форму "глаза".
Об этом пишет Хроника.инфо.
На кадре, сделанном с помощью одной из камер телескопа "Хаббл", видно блестящее облако красочного газа в созвездии Центавра, которое находится примерно в 4900 световых годах от Земли.
Как отмечают ученые, отличительной особенностью NGC 3918 является "глазная" форма с яркой центральной звездой и более прозрачной внешней оболочкой. Такое явление возникает благодаря тому, что мощные струи газа отделяются от звезды со скоростью около 350 000 километров в час.
По стандартам астрономических явлений планетарные туманности, такие как NGC 3918, очень недолговечны и имеют продолжительность жизни всего несколько десятков тысяч лет.
Читайте также: NASA показало на снимке "глаза" Юпитера
Планетарная туманность - астрономический объект, состоящий из ионизированной газовой оболочки и центральной звезды, белого карлика. Туманности образуются при сбросе внешних оболочек красных гигантов и сверхгигантов на завершающей стадии их эволюции.
NASA опубликовало фотографию планетарной туманности NGC 3918, имеющей форму "глаза".
Об этом пишет Хроника.инфо.
На кадре, сделанном с помощью одной из камер телескопа "Хаббл", видно блестящее облако красочного газа в созвездии Центавра, которое находится примерно в 4900 световых годах от Земли.
Как отмечают ученые, отличительной особенностью NGC 3918 является "глазная" форма с яркой центральной звездой и более прозрачной внешней оболочкой. Такое явление возникает благодаря тому, что мощные струи газа отделяются от звезды со скоростью около 350 000 километров в час.
По стандартам астрономических явлений планетарные туманности, такие как NGC 3918, очень недолговечны и имеют продолжительность жизни всего несколько десятков тысяч лет.
Читайте также: NASA показало на снимке "глаза" Юпитера
Планетарная туманность - астрономический объект, состоящий из ионизированной газовой оболочки и центральной звезды, белого карлика. Туманности образуются при сбросе внешних оболочек красных гигантов и сверхгигантов на завершающей стадии их эволюции.
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