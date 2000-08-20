Раздел: Невероятное
NASA презентовало приложение для создания "космического" селфи
NASA Selfies позволяет делать селфи в виртуальном скафандре.
Американское аэрокосмическое агентство NASA презентовало приложение, позволяющее делать селфи "в космосе".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bykvu.com.
Приложение называется NASA Selfies. С его помощью пользователи смогут сфотографировать себя и поместить изображение в скафандр космонавта на фоне космических "пейзажей".
Так, например, в приложении NASA Selfies пользователи могут сделать селфи на фоне туманности Ориона либо же Млечного Пути.
"Новое приложение NASA Selfies позволяет делать селфи в виртуальном скафандре на фоне великолепных космических объектов, например туманности Ориона или центра галактики Млечный Путь. Простой интерфейс позволяет просто фотографироваться, выбрать фон и делиться снимками в социальных сетях", - отмечают в агентстве.
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С помощью приложения также можно узнать больше о космических объектах. В данный момент доступны около 30 фото для фона, сделанных орбитальным телескопом Spitzer. В то же время в агентстве планируют пополнять галерею материалами из других космических миссий NASA.
Американское аэрокосмическое агентство NASA презентовало приложение, позволяющее делать селфи "в космосе".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bykvu.com.
Приложение называется NASA Selfies. С его помощью пользователи смогут сфотографировать себя и поместить изображение в скафандр космонавта на фоне космических "пейзажей".
Так, например, в приложении NASA Selfies пользователи могут сделать селфи на фоне туманности Ориона либо же Млечного Пути.
"Новое приложение NASA Selfies позволяет делать селфи в виртуальном скафандре на фоне великолепных космических объектов, например туманности Ориона или центра галактики Млечный Путь. Простой интерфейс позволяет просто фотографироваться, выбрать фон и делиться снимками в социальных сетях", - отмечают в агентстве.
Читайте также: NASA презентовало программу освоения Луны роботами
С помощью приложения также можно узнать больше о космических объектах. В данный момент доступны около 30 фото для фона, сделанных орбитальным телескопом Spitzer. В то же время в агентстве планируют пополнять галерею материалами из других космических миссий NASA.
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