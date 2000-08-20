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NASA презентовало приложение для создания "космического" селфи

NASA презентовало приложение для создания "космического" селфиNASA Selfies позволяет делать селфи в виртуальном скафандре.

Американское аэрокосмическое агентство NASA презентовало приложение, позволяющее делать селфи "в космосе".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bykvu.com.

Приложение называется NASA Selfies. С его помощью пользователи смогут сфотографировать себя и поместить изображение в скафандр космонавта на фоне космических "пейзажей".

Так, например, в приложении NASA Selfies пользователи могут сделать селфи на фоне туманности Ориона либо же Млечного Пути.

"Новое приложение NASA Selfies позволяет делать селфи в виртуальном скафандре на фоне великолепных космических объектов, например туманности Ориона или центра галактики Млечный Путь. Простой интерфейс позволяет просто фотографироваться, выбрать фон и делиться снимками в социальных сетях", - отмечают в агентстве.

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С помощью приложения также можно узнать больше о космических объектах. В данный момент доступны около 30 фото для фона, сделанных орбитальным телескопом Spitzer. В то же время в агентстве планируют пополнять галерею материалами из других космических миссий NASA.
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 Теги: NASA, селфи

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Сегодня, 20:04 » Автор: Едгар Букмирза
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