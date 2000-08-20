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Раздел: Невероятное  
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Ученые обнаружили в Черном море затонувшую фракийскую крепость

Ученые обнаружили в Черном море затонувшую фракийскую крепостьЭкспедиция по поиску артефактов началась этим летом.

Древнее строение нашли на острове Сен-Томас на побережье Болгарии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

Во время исследования ученые обнаружили в Черном море затонувшую крепость, построенную в V веке и средневековый монастырь. В этом же месте нашли амфоры и прочую древнюю утварь.

Археологи предполагают, что в прошлом старинные кубки использовали в жертвоприношениях. На месте обнаружения артефактов находятся две ритуальные ямы, а затем там увидели разрушенные древние поселения. Ученые пытаются выяснить, по какой причине затонула фракийская крепость.

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На этот счет у специалистов имеется парочка гипотез. Согласно одной из них, в прошлом континент и Сен-Томас соединялся перешейком. В Средние века уровень моря поднялся, и вода поглотила жилища людей. Исследователи собираются найти в Черном море более древние ритуальные ямы, о которых рассказывают сотрудники музея в Софии. Фракийцы упоминаются в произведениях Гомера. Сейчас часть территории древнего государства располагается в Болгарии.
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 Теги: Ученые, Крепость, Фракия

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Сегодня, 22:16 » Автор: Едгар Букмирза
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