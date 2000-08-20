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Ученые прогнозируют смещение полюсов на Земле

Ученые прогнозируют смещение полюсов на ЗемлеВ исследовании была проанализирована палеомагнитная запись.

Исследователи из Австралийского национального университета (Australian National University) со штаб-квартирой в Канберре предупреждают о потенциально катастрофическом сценарии развития нашей цивилизации.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.

Проанализировав образцы пород с юго-западного Китая, они обнаружили, что смещение полярности Земли может протекать намного быстрее, чем считалось до сих пор, сообщает International Business Times.

Изменение магнитных полюсов будет иметь катастрофические последствия для нашей цивилизации. Этот процесс может привести к огромным потерям из-за уменьшения мощности энергетических систем и систем связи на всей планете. Более того, вредная радиация может повлиять на здоровье человека из-за увеличения влияния на Землю солнечного излучения.

До сих пор считалось, что подобные изменения продолжаются в течение тысяч лет. Последнее смещение земных полюсов произошло 773 тыс. лет назад. Однако оказалось, что оно могло случиться 98 тыс. лет назад, то есть значительно раньше, чем считалось до сих пор.

Используя магнитный анализ и знакомство с радиометрическими породами, обнаруженными на юго-западе Китая, ученые смогли исследовать геомагнитную историю Земли от 107 тыс. До 91 тыс. лет назад.

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«Этот запись предоставляет важную информацию о поведении магнитного поля тысячи лет назад. Оказалось, что изменения в нем происходят гораздо быстрее, чем мы раньше думали», - пишет соавтор исследования Эндрю Робертс.
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 Теги: Ученые, Земля

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Сегодня, 23:20 » Автор: Едгар Букмирза
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