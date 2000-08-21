Раздел: Невероятное
Известная астролог поделилась гороскопом на сентябрь
Василиса Володина огласила прогноз для разных знаков зодиака.
Астролог Василиса Володина рассказала, что ждать знакам зодиака в сентябре 2018, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Овен. Ожидайте перемены к лучшему. Первые недели месяца никаких сдвигов может и не произойти, но зато с середины сентября дела пойдут вверх как на работе, так и в личной жизни.
Телец. Сперва будет идти обычная бытовая жизнь, а вот в конце месяца ожидайте неприятности, притом не по вашей вине. Судьба сложится так, что вам придется отстаивать свои интересы.
Близнецы. В сентябре дела в некоторых случаях будут складываться не совсем так, как хотелось бы. Важно просто пережить проблемы без лишних эмоций, изменить что-то вы все равно не сможете, как бы ни старались.
Рак. Не исключены сложности на работе: начатые проекты не удастся до конца реализовать, а любые изменения планов не принесут желаемых результатов. Просто перетерпите сентябрьские испытания.
Лев. Относитесь сдержанно к близким и коллегам, иначе ссоры будут наступать одна за другой. Также следите за здоровьем: его может пошатнуть эмоциональное напряжение.
Дева. Вы не сможете получить признания на работе или в каком-то общественном деле, как бы ни старались. Не опускайте руки, работайте в стандартном темпе. Со временем все наладится.
Весы. Возможно повышение в должности, если начальник увидит ваши старания и компетентность. Максимально выкладывайтесь на работе, не ленитесь, ведь в противном случае вас вообще могут понизить.
Скорпион. В сентябре вам удастся привлечь внимание начальника для дальнейшего повышения по карьерной лестнице. Работайте слаженно, выкладывайтесь на все 100%, в некоторых случаях показывайте свои амбиции. Если требует ситуация, вступайте в сдержанные споры.
Стрелец. Не стоит открывать бизнес или начинать серьезное дело, также не пытайтесь кому-то что-то доказать (от этого будет только хуже вам). Смело прекращайте контакты с людьми, которые вам безразличны: от этого станет легче как им, так и вам.
Козерог. Присматривайтесь к коллегам: на работе не исключены заговоры и сплетни в вашу сторону. Завистники смогут конкретно пошатнуть вас на работе, подставить. Совет: относитесь к окружающим нейтрально.
Водолей: Если первые две недели сентября выдадутся благоприятными для многих начинаний, то последние две станут временем испытаний. Не стоит преждевременно расслабляться. Некоторые ошибки будут сделаны именно по вашей вине.
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Рыбы. В целом сентябрь будет благоприятным месяцем без серьезных потрясений. Единственное: завистники могут испортить вашу репутацию. Не стоит на зло отвечать злом, просто игнорируйте неприятелей.
Астролог Василиса Володина рассказала, что ждать знакам зодиака в сентябре 2018, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Овен. Ожидайте перемены к лучшему. Первые недели месяца никаких сдвигов может и не произойти, но зато с середины сентября дела пойдут вверх как на работе, так и в личной жизни.
Телец. Сперва будет идти обычная бытовая жизнь, а вот в конце месяца ожидайте неприятности, притом не по вашей вине. Судьба сложится так, что вам придется отстаивать свои интересы.
Близнецы. В сентябре дела в некоторых случаях будут складываться не совсем так, как хотелось бы. Важно просто пережить проблемы без лишних эмоций, изменить что-то вы все равно не сможете, как бы ни старались.
Рак. Не исключены сложности на работе: начатые проекты не удастся до конца реализовать, а любые изменения планов не принесут желаемых результатов. Просто перетерпите сентябрьские испытания.
Лев. Относитесь сдержанно к близким и коллегам, иначе ссоры будут наступать одна за другой. Также следите за здоровьем: его может пошатнуть эмоциональное напряжение.
Дева. Вы не сможете получить признания на работе или в каком-то общественном деле, как бы ни старались. Не опускайте руки, работайте в стандартном темпе. Со временем все наладится.
Весы. Возможно повышение в должности, если начальник увидит ваши старания и компетентность. Максимально выкладывайтесь на работе, не ленитесь, ведь в противном случае вас вообще могут понизить.
Скорпион. В сентябре вам удастся привлечь внимание начальника для дальнейшего повышения по карьерной лестнице. Работайте слаженно, выкладывайтесь на все 100%, в некоторых случаях показывайте свои амбиции. Если требует ситуация, вступайте в сдержанные споры.
Стрелец. Не стоит открывать бизнес или начинать серьезное дело, также не пытайтесь кому-то что-то доказать (от этого будет только хуже вам). Смело прекращайте контакты с людьми, которые вам безразличны: от этого станет легче как им, так и вам.
Козерог. Присматривайтесь к коллегам: на работе не исключены заговоры и сплетни в вашу сторону. Завистники смогут конкретно пошатнуть вас на работе, подставить. Совет: относитесь к окружающим нейтрально.
Водолей: Если первые две недели сентября выдадутся благоприятными для многих начинаний, то последние две станут временем испытаний. Не стоит преждевременно расслабляться. Некоторые ошибки будут сделаны именно по вашей вине.
Читайте также: Около Гренландии начали таять многолетние ледники
Рыбы. В целом сентябрь будет благоприятным месяцем без серьезных потрясений. Единственное: завистники могут испортить вашу репутацию. Не стоит на зло отвечать злом, просто игнорируйте неприятелей.
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