Раздел: Невероятное
На дороге в США засняли движение неизвестного светящегося шара
Ученые не смогли выяснить происхождение объекта.
22-летний парень по имени Эндрю Хирн заметил странный летящий объект по проселочной дороге штата Мэриленд. Герой истории, будучи в автомобиле, заснял яркий светящийся шар, который двигался прямо к машине. Могла случиться авария, однако, к счастью, история закончилась без происшествий, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Мужчина ехал поздно ночью: примерно в 03:45, как вдруг заметил приближающийся объект. Он напоминал уличный фонарь, так как освещал находящиеся вокруг предметы.
По рассказам очевидца, на дороге не было ни прохожих, ни автомобилей. Сделанную запись мужчина отправил охотникам за привидениями, чтобы те разобрались в аномальном объекте.
Шар поменял траекторию движения, благодаря чему столкновения не произошло. Эндрю вышел из машины, чтобы внимательно посмотреть на феномен. Парень на мгновение подумал, что светящаяся сфера может как-то относиться к призракам, бродящим по этой проселочной дороге.
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Хирн планирует вернуться к месту происшествия с более качественной камерой, чтобы вновь заснять аномалию. Надеемся, у него это получится.
22-летний парень по имени Эндрю Хирн заметил странный летящий объект по проселочной дороге штата Мэриленд. Герой истории, будучи в автомобиле, заснял яркий светящийся шар, который двигался прямо к машине. Могла случиться авария, однако, к счастью, история закончилась без происшествий, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Мужчина ехал поздно ночью: примерно в 03:45, как вдруг заметил приближающийся объект. Он напоминал уличный фонарь, так как освещал находящиеся вокруг предметы.
По рассказам очевидца, на дороге не было ни прохожих, ни автомобилей. Сделанную запись мужчина отправил охотникам за привидениями, чтобы те разобрались в аномальном объекте.
Шар поменял траекторию движения, благодаря чему столкновения не произошло. Эндрю вышел из машины, чтобы внимательно посмотреть на феномен. Парень на мгновение подумал, что светящаяся сфера может как-то относиться к призракам, бродящим по этой проселочной дороге.
Читайте также: Известная астролог поделилась гороскопом на сентябрь
Хирн планирует вернуться к месту происшествия с более качественной камерой, чтобы вновь заснять аномалию. Надеемся, у него это получится.
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