Раздел: Невероятное
В НАСА огласили прогноз о жизни на Земле
По словам ученых, вскоре начнет ощущаться нехватка кислорода.
Эксперты из НАСА обеспокоены тем, что уже через пару лет люди начнут ощущать нехватку кислорода из-за значительной степени загрязнения атмосферы: облака пыли с каждым годом становятся всё больше и больше, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Ученые космического агентства, изучив состояние атмосферы нашей планеты, пришли к выводу, что планету окружают толстые слои пыли, которые формируют облака. Ежегодно объем мусора в воздухе увеличивается по мере поступления выбросов из заводов.
Согласно оценкам ученых, уже через пару лет облака пыли вырастут до такого размера, что людям будет сложно дышать. При этом эксперты не исключают положительный вариант развертывания событий, когда совместными усилиями люди предотвратят массовую гибель.
Читайте также: На дороге в США засняли движение неизвестного светящегося шара
Человечеству уже сейчас необходимо менять принципы природопользования, дабы не превратить Землю в безжизненное небесное тело.
Эксперты из НАСА обеспокоены тем, что уже через пару лет люди начнут ощущать нехватку кислорода из-за значительной степени загрязнения атмосферы: облака пыли с каждым годом становятся всё больше и больше, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Ученые космического агентства, изучив состояние атмосферы нашей планеты, пришли к выводу, что планету окружают толстые слои пыли, которые формируют облака. Ежегодно объем мусора в воздухе увеличивается по мере поступления выбросов из заводов.
Согласно оценкам ученых, уже через пару лет облака пыли вырастут до такого размера, что людям будет сложно дышать. При этом эксперты не исключают положительный вариант развертывания событий, когда совместными усилиями люди предотвратят массовую гибель.
Читайте также: На дороге в США засняли движение неизвестного светящегося шара
Человечеству уже сейчас необходимо менять принципы природопользования, дабы не превратить Землю в безжизненное небесное тело.
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