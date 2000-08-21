» » В НАСА огласили прогноз о жизни на Земле
Раздел: Невероятное  
0

В НАСА огласили прогноз о жизни на Земле

В НАСА огласили прогноз о жизни на Земле По словам ученых, вскоре начнет ощущаться нехватка кислорода.

Эксперты из НАСА обеспокоены тем, что уже через пару лет люди начнут ощущать нехватку кислорода из-за значительной степени загрязнения атмосферы: облака пыли с каждым годом становятся всё больше и больше, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Ученые космического агентства, изучив состояние атмосферы нашей планеты, пришли к выводу, что планету окружают толстые слои пыли, которые формируют облака. Ежегодно объем мусора в воздухе увеличивается по мере поступления выбросов из заводов.

Согласно оценкам ученых, уже через пару лет облака пыли вырастут до такого размера, что людям будет сложно дышать. При этом эксперты не исключают положительный вариант развертывания событий, когда совместными усилиями люди предотвратят массовую гибель.

Читайте также: На дороге в США засняли движение неизвестного светящегося шара

Человечеству уже сейчас необходимо менять принципы природопользования, дабы не превратить Землю в безжизненное небесное тело.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: НАСА, движение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
     138
     0

Похожие новости по теме

Ученые обнаружили две столкнувшиеся экзопланеты Ученые обнаружили две столкнувшиеся экзопланеты

В Плеяд вокруг звезды HD 23514 эксперты обнаружили столкнувшиеся две экзопланеты, очень похожие на Землю.

Ученые сделали удивительное открытие о Земле Ученые сделали удивительное открытие о Земле

Планетологи Кембриджского университета повели исследования, которые подтвердили их догадку.

Ученые заметили рождение новой планеты из звездной пыли Ученые заметили рождение новой планеты из звездной пыли

Астрономы заметили признаки зарождения новой планеты в облаке звездной пыли вокруг звезды, находящейся в 176 световых годах от Земли.

Две новые экзопланеты, возможно, пригодны для жизни, - NASA Две новые экзопланеты, возможно, пригодны для жизни, - NASA

К такому выводу учёные пришли, изучая газовые облака, из которых состоят атмосферы обеих экзопланет.

Воду на экзопланетах могут скрывать облака, - ученые Воду на экзопланетах могут скрывать облака, - ученые

Облака не позволяют космическим телескопам "рассмотреть" воду на горячих юпитерах.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх