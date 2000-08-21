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Раздел: Невероятное  
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Американские астронавты полетят на орбиту Луны

Американские астронавты полетят на орбиту Луны Космический аппарат запустят в ближайшие шесть лет.

Вице-президент США Майк Пенс заявил о том, что до 2024 года американский экипаж отправится на орбиту Луны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1NEWS.

Он отметил, что Луна "является основным этапом в космической деятельности США".

Американский экипаж будет работать на орбите Луны на аппарате Lunar Orbital Platform.

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Пенс также назвал ошибкой решение экс-президента Барака Обамы закрыть лунную программу.
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 Теги: США, Луна

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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