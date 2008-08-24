» » Ученые дали новое объяснение огням ночных светляков 
Раздел: Невероятное  
0

Ученые дали новое объяснение огням ночных светляков 

Ученые дали новое объяснение огням ночных светляков Огоньки светляков могут служить не только для привлечения партнеров.

Многие насекомые вырабатывают горькие или даже токсичные вещества, делающие их не слишком желанной добычей хищников. Однако для того, чтобы защита сработала, хищник должен четко понимать, что именно эта жертва потенциально отвратительна на вкус или опасна. Поэтому такие виды могут иметь яркую предупреждающую окраску или сигнализировать об опасности - например, звуками, как это делают некоторые мотыльки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на naked-science.ru.

Таким же образом защищены и многие ночные жуки-светляки, однако ничто в их виде и окраске не предупреждает об этом нападающего. Энтомологи давно подозревали, что такую задачу у них выполняют органы свечения - лантерны. Однако лишь теперь Джесс Барбер (Jesse Barber) и его коллеги продемонстрировали, что огоньки светляков могут служить не только для привлечения партнеров, но и для защиты.

В статье, опубликованной в журнале Science Advances, ученые описали эксперименты со светляками, светящиеся органы которых были закрыты. Для начала трем насекомоядным летучим мышам, которые содержались в неволе и прежде со светляками не сталкивались, предъявлялись светляки в «обычном» виде. Уже после нескольких попыток они перестали атаковать неприятных жуков.

Читайте также: Ученые нашли новое объяснение внезапной смерти у младенцев

Однако затем в клетку впустили светляков, органы свечения которых были закрыты крошечными бумажными поясками и каплями черной краски. Такие насекомые действительно плохо распознавались летучими мышами, и им понадобилось куда большее время, чтобы понять, что добыча слишком отвратительна на вкус и ее лучше оставить в покое.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ученые, светлячки

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:20 » Автор: Едгар Букмирза
     367
     0

Похожие новости по теме

Ученые сделали невероятное открытие о бабочках Ученые сделали невероятное открытие о бабочках

Хвосты помогают бабочкам избегать хищных летучих мышей, сбивая с толку их эхолокацию, — и появлялись не раз в ходе эволюции.

Ученые определили вкус воды на Марсе Ученые определили вкус воды на Марсе

Все дело в спорах, связанных с тем, насколько могут быть большими запасы питательной влаги в недрах Красной планеты.

Орангутанги могут запоминать вкус пищи Орангутанги могут запоминать вкус пищи

Учёные из Швеции выявили, что не только люди способны запоминать вкус пищи и предугадывать какой она должна быть в следующий раз.

Жуки-навозники находят дорогу по Млечному Пути Жуки-навозники находят дорогу по Млечному Пути

Ученые выяснили, что жуки-навозники прекрасно ориентируются по звездам.

Оказывается, насекомые тоже обладают индивидуальными чертами «характера» Оказывается, насекомые тоже обладают индивидуальными чертами «характера»

Ученые нашли свидетельства существования тараканьей "личности".

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх