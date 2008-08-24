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В Китае нашли останки уникального динозавра

В Китае нашли останки уникального динозавраНовый вид получил название Xiyunykus pengi.

Группа ученых из Китая и США обнаружила в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе КНР окаменелые останки динозавра, который напоминал птицу. Как сообщает "Популярная механика", рептилия обитала на Земле в начале мелового периода, когда птицы на нашей планете уже были, то есть, предком птиц она не является.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

Новый вид получил название Xiyunykus pengi, его отнесли к группе альваресзавров - ископаемых рептилий, останки которых были впервые обнаружены в осадочных породах Аргентины в начале 1990-х годов. Типичным признаком этих животных, кроме специфически устроенного скелета, являются мелкие зубы, также напоминающие зубастых птиц мелового периода, вроде ихтиорниса.

Вместе с тем, альваресзавры не всегда выглядели именно так: у ранних представителей этого вида были длинные передние конечности и "хищные" зубы. А вот потом их эволюция пошла другим путем и в анатомии проявились типичные птичьи признаки, которые, однако, не имели никакого отношения к появившимся существенно раньше птицам. Исследователи подчеркивают, что их находка интересна именно этим: иллюстрацией того, как у разных групп организмов в ходе их развития формируются одинаковые черты.

Найденному динозавру было всего девять лет, а его вес достигал 15 килограмм.

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Ранее сообщалось о том, что ученые представили новую версию гибели динозавров. По мнению ученых, падение астероида на мексиканском полуострове Юкатан повлекло за собой масштабные извержения вулканов на территории современной Индии. Значительное количество углекислоты и сероводорода в результате данных извержений попали в атмосферу и мировой океан, что привело к действительно глобальной катастрофе.
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 Теги: Китай, динозавр

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Сегодня, 21:20 » Автор: Едгар Букмирза
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