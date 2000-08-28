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Раздел: Невероятное  
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В Мексике пропал огромный водоем

В Мексике пропал огромный водоем Исчезновение сопровождалось странным звуком.

Мексиканцы шокированы последними событиями в лагуне Ом, которая находится на юге страны. Так, биосферный заповедник Калакмул теперь выглядит как огромное грязевое поле, полное воронок и мертвой рыбы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

В одно мгновение возник ужасающий звук, на который сбежались люди. Жители увидели катастрофу, подобную апокалипсису: огромная территория провалилась под землю.

Ученые уверены, что причиной происшествия стало явление Xuch, когда пласты земли, находящиеся под водой, становятся ломкими. В итоге после перелома слоев вода уходит под землю в образованный резервуар.

По подсчетам экспертов, под землю ушло не более 40% всей площади лагуны, то есть 50 гектаров. Стоит отметить, что термина Xuch не существует в геологии. Возможно, под этим словом ученые подразумевают касторовые воронки. Они возникают из-за вымывания подземного слоя, вследствие чего образуется пустое пространство. Как итог – провалы.

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Вопрос: почему раньше никто не говорил о карстовой воронке в лагуне, хотя обычно ученые знают о всех образованиях?

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 Теги: Мексика, водоем

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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