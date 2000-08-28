В Мексике пропал огромный водоем

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Британские ученые заявили, что впервые обнаружили атмосферу вокруг планеты, похожей на Землю.

В окрестностях Солнечной системы нет черных дыр, но ученые-астрономы считают, что такая область пространства могла бы с помощью своего гравитационного поля уничтожить планету Земля за считанные секунды.