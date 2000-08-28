Раздел: Невероятное
Британская школьница сфотографировала Лох-несское чудовище
Необычный объект случайно оказался на снимке.
12-летняя английская школьница Шарлотта Робинсон из Лидса посетила недавно с родственниками знаменитое шотландское озеро Лох-Несс, где получила весьма любопытный снимок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Девочка-подросток многократно сфотографировала в тот день водоем, и на одном из полученных кадров неожиданно запечатлелось нечто, подозрительно напоминающее темную голову на длинной шее. Наша героиня поспешила показать полученный кадр отцу и матери.
Ее родители, Кэт и Дейв, рассказали впоследствии журналистам, что ежегодно посещают Лох-Несс вот уже на протяжении 16 лет, однако сами они никогда не встречали здесь ничего подобного. Робинсоны отослали изображение в Официальный реестр наблюдений за Лох-несским чудовищем.
Глава реестра Гэри Кэмпбелл и его коллеги тщательно проанализировали снимок, в результате чего заключили, что фотография является подлинной. Более того, специалисты посчитали кадр Шарлотты одним из наиболее достоверных и впечатляющих доказательств существования знаменитой Несси. Кэмпбелл сообщает:
"Лох-несское чудовище известно еще со времен римских легионеров, осваивавших на заре христианской эры кельтские просторы. Уже тогда стали появляться сообщения об огромном монстре с длинной шеей, обитающем в Лох-Нессе. В наши дни, благодаря современным технологиям, Несси иногда удается запечатлевать на фото и видео".
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Снимок, полученный мисс Робинсон, оказался настоящей жемчужиной среди таких кадров. Несомненно, он станет почетным пополнением в нашей коллекции материалов с изображением Несси. Это большое событие для нашей организации.
12-летняя английская школьница Шарлотта Робинсон из Лидса посетила недавно с родственниками знаменитое шотландское озеро Лох-Несс, где получила весьма любопытный снимок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Девочка-подросток многократно сфотографировала в тот день водоем, и на одном из полученных кадров неожиданно запечатлелось нечто, подозрительно напоминающее темную голову на длинной шее. Наша героиня поспешила показать полученный кадр отцу и матери.
Ее родители, Кэт и Дейв, рассказали впоследствии журналистам, что ежегодно посещают Лох-Несс вот уже на протяжении 16 лет, однако сами они никогда не встречали здесь ничего подобного. Робинсоны отослали изображение в Официальный реестр наблюдений за Лох-несским чудовищем.
Глава реестра Гэри Кэмпбелл и его коллеги тщательно проанализировали снимок, в результате чего заключили, что фотография является подлинной. Более того, специалисты посчитали кадр Шарлотты одним из наиболее достоверных и впечатляющих доказательств существования знаменитой Несси. Кэмпбелл сообщает:
"Лох-несское чудовище известно еще со времен римских легионеров, осваивавших на заре христианской эры кельтские просторы. Уже тогда стали появляться сообщения об огромном монстре с длинной шеей, обитающем в Лох-Нессе. В наши дни, благодаря современным технологиям, Несси иногда удается запечатлевать на фото и видео".
Читайте также: В Мексике пропал огромный водоем
Снимок, полученный мисс Робинсон, оказался настоящей жемчужиной среди таких кадров. Несомненно, он станет почетным пополнением в нашей коллекции материалов с изображением Несси. Это большое событие для нашей организации.
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