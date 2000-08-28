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Британская школьница сфотографировала Лох-несское чудовище

Британская школьница сфотографировала Лох-несское чудовище Необычный объект случайно оказался на снимке.

12-летняя английская школьница Шарлотта Робинсон из Лидса посетила недавно с родственниками знаменитое шотландское озеро Лох-Несс, где получила весьма любопытный снимок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Девочка-подросток многократно сфотографировала в тот день водоем, и на одном из полученных кадров неожиданно запечатлелось нечто, подозрительно напоминающее темную голову на длинной шее. Наша героиня поспешила показать полученный кадр отцу и матери.

Ее родители, Кэт и Дейв, рассказали впоследствии журналистам, что ежегодно посещают Лох-Несс вот уже на протяжении 16 лет, однако сами они никогда не встречали здесь ничего подобного. Робинсоны отослали изображение в Официальный реестр наблюдений за Лох-несским чудовищем.

Глава реестра Гэри Кэмпбелл и его коллеги тщательно проанализировали снимок, в результате чего заключили, что фотография является подлинной. Более того, специалисты посчитали кадр Шарлотты одним из наиболее достоверных и впечатляющих доказательств существования знаменитой Несси. Кэмпбелл сообщает:

"Лох-несское чудовище известно еще со времен римских легионеров, осваивавших на заре христианской эры кельтские просторы. Уже тогда стали появляться сообщения об огромном монстре с длинной шеей, обитающем в Лох-Нессе. В наши дни, благодаря современным технологиям, Несси иногда удается запечатлевать на фото и видео".

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Снимок, полученный мисс Робинсон, оказался настоящей жемчужиной среди таких кадров. Несомненно, он станет почетным пополнением в нашей коллекции материалов с изображением Несси. Это большое событие для нашей организации.

Британская школьница сфотографировала Лох-несское чудовище
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 Теги: Лох-несс, чудовище, фото

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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