» » В Новой Зеландии нашли гигантского кальмара
Раздел: Невероятное  
0

В Новой Зеландии нашли гигантского кальмара

В Новой Зеландии нашли гигантского кальмараДо сих пор не понятно, что убило кальмара.

Три водолаза - братья Дэниел (Daniel), Джек (Jack) и Мэтью Аплины (Matthew Aplin) - путешествовали по южному побережью Веллингтона (Новая Зеландия), когда наткнулись на необычную находку. На берегу лежал огромный кальмар. Братья выложили фотографии на фейсбук.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на naked-science.ru.

Хоть они и не считают себя низкорослыми, однако их тела оказались намного меньше туши кальмара. Поле дайвинга водолазы вернулись, чтобы измерить животное. По их словам, его длина равна 4,2 метра, однако другие очевидцы назвали цифру 4,5 метра.

Специалисты новозеландской службы охраны природы Department of Conservation отнесли головоногого к виду гигантских кальмаров, или архитеутисов (Architeuthis). Зоологи предполагают, что эти существа могут достигать в длину до двадцати метров, но ни одного такого кальмара так и не задокументировали. На основании останков этих животных, найденных в желудках кашалотов, ученые считают, что максимальная длина их туловища не превышает 2,25 метра. Исключая длинные щупальца, их средний размер варьируется от трех до девяти метров. При этом они весят около 455 килограммов.

Один из братьев сказал, что на голове моллюска он заметил порез, но тот не выглядел достаточно большим, чтобы стать причиной смерти. Другие очевидцы указали на то, что у кальмара отсутствовали глаза, что тоже необычно. Глаза гигантских кальмаров - одни из самых больших в мире. Сейчас кальмара отправили в Национальный институт исследований воды и атмосферы Новой Зеландии для подробного изучения.

Читайте также: В Новой Зеландии нашли огромного пингвина

В апреле группа исследователей Okeanos Explorer запечатлела странное существо, обитающее в глубинах Мексиканского залива. Оно похоже на скрюченного кальмара, но может быть и новым глубоководным видом.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Новая Зеландия, кальмар

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:16 » Автор: Едгар Букмирза
     1138
     0

Похожие новости по теме

В Северной Америке найдено удивительное существо, неизвестное ранее В Северной Америке найдено удивительное существо, неизвестное ранее

Животное напоминает инопланетную форму жизни.

В Новой Зеландии обнаружили жуткое морское существо В Новой Зеландии обнаружили жуткое морское существо

Существо, похоже на угря с острыми, как бритва зубами, обнаружили недавно в Новой Зеландии, в знаменитом Kulim Hi-Tech Park.

Учёные заявили, что в глубинах океана обитают гигантские кальмары Учёные заявили, что в глубинах океана обитают гигантские кальмары

Несколько тысяч особенно крупных гигантских кальмаров могут жить в глубинах мирового океана.

Гигантский кальмар поднялся с океанских глубин Гигантский кальмар поднялся с океанских глубин

Впервые гигантского кальмара сняли на видео с такого близкого расстояния.

На испанский пляж выбросило неуловимого морского монстра На испанский пляж выбросило неуловимого морского монстра

В испанской провинции Кантабрия нашли непонятного монстра из моря. Посетители пляжа были напуганы и невероятно удивлены, когда обнаружили тушу огромного кальмара, которую выбросило на берег в целости и сохранности.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх