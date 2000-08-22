Раздел: Невероятное
В Новой Зеландии нашли гигантского кальмара
До сих пор не понятно, что убило кальмара.
Три водолаза - братья Дэниел (Daniel), Джек (Jack) и Мэтью Аплины (Matthew Aplin) - путешествовали по южному побережью Веллингтона (Новая Зеландия), когда наткнулись на необычную находку. На берегу лежал огромный кальмар. Братья выложили фотографии на фейсбук.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на naked-science.ru.
Хоть они и не считают себя низкорослыми, однако их тела оказались намного меньше туши кальмара. Поле дайвинга водолазы вернулись, чтобы измерить животное. По их словам, его длина равна 4,2 метра, однако другие очевидцы назвали цифру 4,5 метра.
Специалисты новозеландской службы охраны природы Department of Conservation отнесли головоногого к виду гигантских кальмаров, или архитеутисов (Architeuthis). Зоологи предполагают, что эти существа могут достигать в длину до двадцати метров, но ни одного такого кальмара так и не задокументировали. На основании останков этих животных, найденных в желудках кашалотов, ученые считают, что максимальная длина их туловища не превышает 2,25 метра. Исключая длинные щупальца, их средний размер варьируется от трех до девяти метров. При этом они весят около 455 килограммов.
Один из братьев сказал, что на голове моллюска он заметил порез, но тот не выглядел достаточно большим, чтобы стать причиной смерти. Другие очевидцы указали на то, что у кальмара отсутствовали глаза, что тоже необычно. Глаза гигантских кальмаров - одни из самых больших в мире. Сейчас кальмара отправили в Национальный институт исследований воды и атмосферы Новой Зеландии для подробного изучения.
Читайте также: В Новой Зеландии нашли огромного пингвина
В апреле группа исследователей Okeanos Explorer запечатлела странное существо, обитающее в глубинах Мексиканского залива. Оно похоже на скрюченного кальмара, но может быть и новым глубоководным видом.
Три водолаза - братья Дэниел (Daniel), Джек (Jack) и Мэтью Аплины (Matthew Aplin) - путешествовали по южному побережью Веллингтона (Новая Зеландия), когда наткнулись на необычную находку. На берегу лежал огромный кальмар. Братья выложили фотографии на фейсбук.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на naked-science.ru.
Хоть они и не считают себя низкорослыми, однако их тела оказались намного меньше туши кальмара. Поле дайвинга водолазы вернулись, чтобы измерить животное. По их словам, его длина равна 4,2 метра, однако другие очевидцы назвали цифру 4,5 метра.
Специалисты новозеландской службы охраны природы Department of Conservation отнесли головоногого к виду гигантских кальмаров, или архитеутисов (Architeuthis). Зоологи предполагают, что эти существа могут достигать в длину до двадцати метров, но ни одного такого кальмара так и не задокументировали. На основании останков этих животных, найденных в желудках кашалотов, ученые считают, что максимальная длина их туловища не превышает 2,25 метра. Исключая длинные щупальца, их средний размер варьируется от трех до девяти метров. При этом они весят около 455 килограммов.
Один из братьев сказал, что на голове моллюска он заметил порез, но тот не выглядел достаточно большим, чтобы стать причиной смерти. Другие очевидцы указали на то, что у кальмара отсутствовали глаза, что тоже необычно. Глаза гигантских кальмаров - одни из самых больших в мире. Сейчас кальмара отправили в Национальный институт исследований воды и атмосферы Новой Зеландии для подробного изучения.
Читайте также: В Новой Зеландии нашли огромного пингвина
В апреле группа исследователей Okeanos Explorer запечатлела странное существо, обитающее в глубинах Мексиканского залива. Оно похоже на скрюченного кальмара, но может быть и новым глубоководным видом.
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