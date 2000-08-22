Ученые назвали возраст «максимального счастья»

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Ученые назвали самый привлекательный женский возраст Ученые не в первый раз говорят о преимуществах взросления.

Ученые определили оптимальный возраст для отцовства Американские ученые выяснили, что оптимальный возраст отцовства наступает у мужчин в жизненном цикле между тридцатью и сорока годами.

Ученые вычислили самый счастливый возраст Исследование показало в каком возрасте человек чаще всего ощущает счастье.