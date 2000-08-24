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Ученые опровергли существование планеты Нибиру

Ученые опровергли существование планеты Нибиру Астрономы рассказали, в чем заключается настоящая угроза для Земли.

Смертоносная Планета Х – плод больного воображения уфологов. Если никакому астероиду не суждено врезаться в Землю, то апокалипсис, по словам экспертов, наступит из-за Солнца, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Контракты.

Нибиру "уничтожила" Землю еще 16 августа, а СМИ продолжают пугать "новостями" о мистической Планете смерти.

Ученые решили прекратить многочисленные спекуляции и рассказали, когда на самом деле наступит "конец света". Планета Нибиру не прилетит, так как ее попросту не существует. Основная угроза для Земли исходит от Солнца.

Если в ближайшие 1-1,5 млрд лет никакой астероид не протаранит наш "дом", человечество умрет из-за засухи и колоссально высоких температур. Как известно, Земля и Солнце постоянно сближаются, что в конечном итоге приведет к пересыханию всех водоемов и установлению невыносимо жаркого климата.

Однако людская раса не выглядит обреченной, ведь у нее есть достаточное количество времени, чтобы найти себе во Вселенной новую пригодную для жизни планету.

К примеру, в созвездии Весов скитается экзопланета Глизе 581 d. Пригодная для колонизации температура на этом космическом объекте продержится еще минимум 54,7 млрд лет.

В любом случае, человечеству лучше не переживать о Нибиру, ведь в настоящее время Земля таит в себе гораздо больше опасности для всех ее существ, чем бескрайний космос.

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Едва ли не каждый день люди становятся на порог Третьей мировой войны, а глобальное потепление не сбавляет обороты. Боясь умереть от несуществующей "Планеты смерти", люди ничего не делают.
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 Теги: Нибиру, планета

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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