Раздел: Невероятное
Ученые опровергли существование планеты Нибиру
Астрономы рассказали, в чем заключается настоящая угроза для Земли.
Смертоносная Планета Х – плод больного воображения уфологов. Если никакому астероиду не суждено врезаться в Землю, то апокалипсис, по словам экспертов, наступит из-за Солнца, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Контракты.
Нибиру "уничтожила" Землю еще 16 августа, а СМИ продолжают пугать "новостями" о мистической Планете смерти.
Ученые решили прекратить многочисленные спекуляции и рассказали, когда на самом деле наступит "конец света". Планета Нибиру не прилетит, так как ее попросту не существует. Основная угроза для Земли исходит от Солнца.
Если в ближайшие 1-1,5 млрд лет никакой астероид не протаранит наш "дом", человечество умрет из-за засухи и колоссально высоких температур. Как известно, Земля и Солнце постоянно сближаются, что в конечном итоге приведет к пересыханию всех водоемов и установлению невыносимо жаркого климата.
Однако людская раса не выглядит обреченной, ведь у нее есть достаточное количество времени, чтобы найти себе во Вселенной новую пригодную для жизни планету.
К примеру, в созвездии Весов скитается экзопланета Глизе 581 d. Пригодная для колонизации температура на этом космическом объекте продержится еще минимум 54,7 млрд лет.
В любом случае, человечеству лучше не переживать о Нибиру, ведь в настоящее время Земля таит в себе гораздо больше опасности для всех ее существ, чем бескрайний космос.
Читайте также: В Новой Зеландии сфотографировали четырехметрового кальмара
Едва ли не каждый день люди становятся на порог Третьей мировой войны, а глобальное потепление не сбавляет обороты. Боясь умереть от несуществующей "Планеты смерти", люди ничего не делают.
Смертоносная Планета Х – плод больного воображения уфологов. Если никакому астероиду не суждено врезаться в Землю, то апокалипсис, по словам экспертов, наступит из-за Солнца, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Контракты.
Нибиру "уничтожила" Землю еще 16 августа, а СМИ продолжают пугать "новостями" о мистической Планете смерти.
Ученые решили прекратить многочисленные спекуляции и рассказали, когда на самом деле наступит "конец света". Планета Нибиру не прилетит, так как ее попросту не существует. Основная угроза для Земли исходит от Солнца.
Если в ближайшие 1-1,5 млрд лет никакой астероид не протаранит наш "дом", человечество умрет из-за засухи и колоссально высоких температур. Как известно, Земля и Солнце постоянно сближаются, что в конечном итоге приведет к пересыханию всех водоемов и установлению невыносимо жаркого климата.
Однако людская раса не выглядит обреченной, ведь у нее есть достаточное количество времени, чтобы найти себе во Вселенной новую пригодную для жизни планету.
К примеру, в созвездии Весов скитается экзопланета Глизе 581 d. Пригодная для колонизации температура на этом космическом объекте продержится еще минимум 54,7 млрд лет.
В любом случае, человечеству лучше не переживать о Нибиру, ведь в настоящее время Земля таит в себе гораздо больше опасности для всех ее существ, чем бескрайний космос.
Читайте также: В Новой Зеландии сфотографировали четырехметрового кальмара
Едва ли не каждый день люди становятся на порог Третьей мировой войны, а глобальное потепление не сбавляет обороты. Боясь умереть от несуществующей "Планеты смерти", люди ничего не делают.
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