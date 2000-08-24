Раздел: Невероятное
Странное кольцо в бразильском небе сняли на видео
Объект имеет неизвестное происхождение.
В середине августа нынешнего года жители небольшой бразильской деревни Апеу стали свидетелями таинственного явления. В небе над селом среди белого дня появилось огромное черное кольцо, медленно плывшее по воздуху среди облаков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Включив представленную ниже запись, вы также сможете услышать удивленные и испуганные возгласы бразильцев. Некоторые очевидцы даже начали молиться Богу, полагая, что произошло нечто из ряда вон выходящее.
Но что же на самом деле случилось здесь? Подобные темные круги замечали прежде в небе над Россией, Казахстаном, Великобританией, Португалией и многими другими странами планеты, однако никому так и не удалось с точностью определить их природу. Некоторые специалисты выдвигают гипотезу, будто речь идет о кольцах дыма, выпускаемых трубами заводов и электростанций. Тем не менее, в Апеу подобных промышленных сооружений нет и никогда не было.
Куда больше интересных предположений могут озвучить сторонники сверхъестественных теорий. Одни из них, разумеется, считают, что перед нами результат деятельности представителей внеземной цивилизации. По мнению других, загадочные кольца представляют собой не что иное, как неизведанные наделенные сознанием сущности. Наконец, находятся и такие индивидуумы, которые убеждены, что это порталы, через которые якобы можно попасть в иные измерения.
Читайте также: Ученые опровергли существование планеты Нибиру
Но наиболее реалистичной многим пользователям Сети интернет кажется версия, что подобные образования стали следствием использования климатического оружия. Правда, никаких веских доказательств тому никто до сих пор не привел – ни академические ученые, ни независимые исследователи, ни даже конспирологи…
В середине августа нынешнего года жители небольшой бразильской деревни Апеу стали свидетелями таинственного явления. В небе над селом среди белого дня появилось огромное черное кольцо, медленно плывшее по воздуху среди облаков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Включив представленную ниже запись, вы также сможете услышать удивленные и испуганные возгласы бразильцев. Некоторые очевидцы даже начали молиться Богу, полагая, что произошло нечто из ряда вон выходящее.
Но что же на самом деле случилось здесь? Подобные темные круги замечали прежде в небе над Россией, Казахстаном, Великобританией, Португалией и многими другими странами планеты, однако никому так и не удалось с точностью определить их природу. Некоторые специалисты выдвигают гипотезу, будто речь идет о кольцах дыма, выпускаемых трубами заводов и электростанций. Тем не менее, в Апеу подобных промышленных сооружений нет и никогда не было.
Куда больше интересных предположений могут озвучить сторонники сверхъестественных теорий. Одни из них, разумеется, считают, что перед нами результат деятельности представителей внеземной цивилизации. По мнению других, загадочные кольца представляют собой не что иное, как неизведанные наделенные сознанием сущности. Наконец, находятся и такие индивидуумы, которые убеждены, что это порталы, через которые якобы можно попасть в иные измерения.
Читайте также: Ученые опровергли существование планеты Нибиру
Но наиболее реалистичной многим пользователям Сети интернет кажется версия, что подобные образования стали следствием использования климатического оружия. Правда, никаких веских доказательств тому никто до сих пор не привел – ни академические ученые, ни независимые исследователи, ни даже конспирологи…
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