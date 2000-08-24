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В Шотландии умер известный уфолог и виртуальный археолог

В Шотландии умер известный уфолог и виртуальный археолог Ранее Джордж Грэхэм опасался за свою жизнь.

Популярный шотландский уфолог, виртуальный археолог и конспиролог Джордж Грэхэм, наиболее известный под псевдонимом Streetcap1, неожиданно покинул этот мир. Согласно официальной версии медиков, пожилого эксперта подвело здоровье, однако далеко не все верят в это, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Наш сайт часто освещал его загадочные находки, касавшиеся в основном различных аномалий на Луне и Марсе, но вот уже почти три месяца мужчина не появлялся в Сети. Это заставило его коллег и подписчиков всерьез заволноваться о том, куда пропал специалист. Увы, худшие их прогнозы подтвердились.

Грэхэм в течение многих лет рассказывал о своих удивительных, порой невероятных открытиях на собственном YouTube-канале «Streetcap1». Никто и не подозревал, что столь плодовитый исследователь внезапно умрет. Сообщается, что шотландец скончался от остановки сердца в своем доме в июне нынешнего года, несмотря на то что здоровье мужчины, если верить врачам, было нормальным. Это, разумеется, не могло не вызвать конспирологических подозрений.

По словам тайваньского уфолога Скотта Уоринга, Джордж, как и многие другие исследователи неизведанного, в определенной степени опасался за свою безопасность. Грэхэм постоянно изобличал НАСА и другие мировые космические агентства во лжи и сокрытии информации, касающейся космоса и жизни на Марсе и Луне.

Большой популярностью пользовались материалы специалиста с изображением предполагаемых летательных аппаратов, сооружений и даже целых городов на поверхности Красной планеты и естественного спутника Земли. Стоит ли говорить, что ажиотаж вокруг таких публикаций привлекал внимание и официальных ученых.

Согласно утверждению Уоринга, он обнаружил одну подозрительную деталь. После смерти Грэхэма некоторые особенно популярные видео исчезли с YouTube-канала шотландца.

В данном интервью ныне покойный уфолог говорил о мировом заговоре с целью сокрытия присутствия инопланетян в Солнечной системе. Дескать, сильные мира сего специально запудривают нам мозги, поскольку знания о внеземных цивилизациях позволят человечеству восстать против тирании правительств.

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Многие коллеги Джорджа подозревают, что его попросту устранили после того, как он начал докапываться до истины и, самое главное, доносить эту истину посредством Интернета до мировой общественности. Ведь в последние годы к Грэхэму прислушивалось все больше людей, интересующихся внеземными цивилизациями.
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 Теги: Джордж Грэхэм, смерть

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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