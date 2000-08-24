Раздел: Невероятное
В Шотландии умер известный уфолог и виртуальный археолог
Ранее Джордж Грэхэм опасался за свою жизнь.
Популярный шотландский уфолог, виртуальный археолог и конспиролог Джордж Грэхэм, наиболее известный под псевдонимом Streetcap1, неожиданно покинул этот мир. Согласно официальной версии медиков, пожилого эксперта подвело здоровье, однако далеко не все верят в это, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Наш сайт часто освещал его загадочные находки, касавшиеся в основном различных аномалий на Луне и Марсе, но вот уже почти три месяца мужчина не появлялся в Сети. Это заставило его коллег и подписчиков всерьез заволноваться о том, куда пропал специалист. Увы, худшие их прогнозы подтвердились.
Грэхэм в течение многих лет рассказывал о своих удивительных, порой невероятных открытиях на собственном YouTube-канале «Streetcap1». Никто и не подозревал, что столь плодовитый исследователь внезапно умрет. Сообщается, что шотландец скончался от остановки сердца в своем доме в июне нынешнего года, несмотря на то что здоровье мужчины, если верить врачам, было нормальным. Это, разумеется, не могло не вызвать конспирологических подозрений.
По словам тайваньского уфолога Скотта Уоринга, Джордж, как и многие другие исследователи неизведанного, в определенной степени опасался за свою безопасность. Грэхэм постоянно изобличал НАСА и другие мировые космические агентства во лжи и сокрытии информации, касающейся космоса и жизни на Марсе и Луне.
Большой популярностью пользовались материалы специалиста с изображением предполагаемых летательных аппаратов, сооружений и даже целых городов на поверхности Красной планеты и естественного спутника Земли. Стоит ли говорить, что ажиотаж вокруг таких публикаций привлекал внимание и официальных ученых.
Согласно утверждению Уоринга, он обнаружил одну подозрительную деталь. После смерти Грэхэма некоторые особенно популярные видео исчезли с YouTube-канала шотландца.
В данном интервью ныне покойный уфолог говорил о мировом заговоре с целью сокрытия присутствия инопланетян в Солнечной системе. Дескать, сильные мира сего специально запудривают нам мозги, поскольку знания о внеземных цивилизациях позволят человечеству восстать против тирании правительств.
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Многие коллеги Джорджа подозревают, что его попросту устранили после того, как он начал докапываться до истины и, самое главное, доносить эту истину посредством Интернета до мировой общественности. Ведь в последние годы к Грэхэму прислушивалось все больше людей, интересующихся внеземными цивилизациями.
Популярный шотландский уфолог, виртуальный археолог и конспиролог Джордж Грэхэм, наиболее известный под псевдонимом Streetcap1, неожиданно покинул этот мир. Согласно официальной версии медиков, пожилого эксперта подвело здоровье, однако далеко не все верят в это, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Наш сайт часто освещал его загадочные находки, касавшиеся в основном различных аномалий на Луне и Марсе, но вот уже почти три месяца мужчина не появлялся в Сети. Это заставило его коллег и подписчиков всерьез заволноваться о том, куда пропал специалист. Увы, худшие их прогнозы подтвердились.
Грэхэм в течение многих лет рассказывал о своих удивительных, порой невероятных открытиях на собственном YouTube-канале «Streetcap1». Никто и не подозревал, что столь плодовитый исследователь внезапно умрет. Сообщается, что шотландец скончался от остановки сердца в своем доме в июне нынешнего года, несмотря на то что здоровье мужчины, если верить врачам, было нормальным. Это, разумеется, не могло не вызвать конспирологических подозрений.
По словам тайваньского уфолога Скотта Уоринга, Джордж, как и многие другие исследователи неизведанного, в определенной степени опасался за свою безопасность. Грэхэм постоянно изобличал НАСА и другие мировые космические агентства во лжи и сокрытии информации, касающейся космоса и жизни на Марсе и Луне.
Большой популярностью пользовались материалы специалиста с изображением предполагаемых летательных аппаратов, сооружений и даже целых городов на поверхности Красной планеты и естественного спутника Земли. Стоит ли говорить, что ажиотаж вокруг таких публикаций привлекал внимание и официальных ученых.
Согласно утверждению Уоринга, он обнаружил одну подозрительную деталь. После смерти Грэхэма некоторые особенно популярные видео исчезли с YouTube-канала шотландца.
В данном интервью ныне покойный уфолог говорил о мировом заговоре с целью сокрытия присутствия инопланетян в Солнечной системе. Дескать, сильные мира сего специально запудривают нам мозги, поскольку знания о внеземных цивилизациях позволят человечеству восстать против тирании правительств.
Читайте также: Странное кольцо в бразильском небе сняли на видео
Многие коллеги Джорджа подозревают, что его попросту устранили после того, как он начал докапываться до истины и, самое главное, доносить эту истину посредством Интернета до мировой общественности. Ведь в последние годы к Грэхэму прислушивалось все больше людей, интересующихся внеземными цивилизациями.
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