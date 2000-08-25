Раздел: Невероятное
В Каспийском море выловили неизвестное существо
Многие экологи обеспокоены таким расположением дел.
Моряки уверены, что существо чем-то походит на ската, но специалисты на данный момент более подробно изучают этот вопрос.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vistanews.ru.
Сообщается, что в Каспийском море во время нефтедобычи специалисты случайно выловили до сих пор неизвестное науке существо. Моряки сообщили, что «нечто» имеет некое сходство со скатом, но пока неизвестно к какому вообще виду существо принадлежит. На данный момент в Казахстанском институте рыбного хозяйства проводят исследования, чтобы обнаружить наиболее близких родственников необычного морского обитателя.
Возможно, что это определенного рода мутация или же скрещивание двух видов. Тем не менее, испытания и проверки проводятся в строжайшей секретности и результаты, возможно, будут опубликованы позже.
Они утверждают, что ситуация в Каспийском море в принципе благоприятствует такого рода мутациям и обитатели морских глубин могут быть им подвержены, а впоследствии ужасно страдать после таких природных манипуляций.
Читайте также: В Каспийском море сняли феноменальное явление
Возможно, несколько усовершенствованные рыбы и смогут существовать и даже доминировать над другими, но порой такие изменения приводят к плачевному исходу для определенного вида животных.
Моряки уверены, что существо чем-то походит на ската, но специалисты на данный момент более подробно изучают этот вопрос.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vistanews.ru.
Сообщается, что в Каспийском море во время нефтедобычи специалисты случайно выловили до сих пор неизвестное науке существо. Моряки сообщили, что «нечто» имеет некое сходство со скатом, но пока неизвестно к какому вообще виду существо принадлежит. На данный момент в Казахстанском институте рыбного хозяйства проводят исследования, чтобы обнаружить наиболее близких родственников необычного морского обитателя.
Возможно, что это определенного рода мутация или же скрещивание двух видов. Тем не менее, испытания и проверки проводятся в строжайшей секретности и результаты, возможно, будут опубликованы позже.
Они утверждают, что ситуация в Каспийском море в принципе благоприятствует такого рода мутациям и обитатели морских глубин могут быть им подвержены, а впоследствии ужасно страдать после таких природных манипуляций.
Читайте также: В Каспийском море сняли феноменальное явление
Возможно, несколько усовершенствованные рыбы и смогут существовать и даже доминировать над другими, но порой такие изменения приводят к плачевному исходу для определенного вида животных.
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