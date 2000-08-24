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Американские чиновники предостерегли о серии ядерных взрывов

Американские чиновники предостерегли о серии ядерных взрывов Организация FEMA разрабатывает методы защиты населения.

Эксперты из Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Соединенных Штатов отметили, что FEMA боится нападения Северной Кореи в связи с последними ядерными детонациями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Семинар по национальной безопасности прошел в четверг в штаб-квартире FEMA. Специалист Луис Гарсия отметил, что компания ожидает детонацию боевых запасов 100-1000 килотонн. Настоящие алгоритмы реагирования на происшествия, принятые в 2010 году, способны среагировать при тротиловом эквиваленте 1-10 килотонн.

10 килотонн – это половина всей мощности, обрушенной на Хиросиму. Сейчас FEMA разрабатывает новые модели детонации для защиты населения, которые будут внедрены в шестидесяти городах Соединенных Штатов.

Если ранее специалисты не брали в учет распространение радиации на другие территории, то в новых моделях этот нюанс учтен. Также эксперты предвидели те или иные обстоятельства, например, кибервойны, отключение электричества и т.д. Стоит учесть, что компания даже разработала план, в котором якобы случились все непредвиденные обстоятельства.

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В FEMA также упомянули один неутешительный момент: чиновники не особо переживают по поводу ядерных детонаций, наивно полагая, что их город трагедия не затронет.
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 Теги: США, ядерные взрывы

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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