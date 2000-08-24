Раздел: Невероятное
Американские чиновники предостерегли о серии ядерных взрывов
Организация FEMA разрабатывает методы защиты населения.
Эксперты из Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Соединенных Штатов отметили, что FEMA боится нападения Северной Кореи в связи с последними ядерными детонациями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Семинар по национальной безопасности прошел в четверг в штаб-квартире FEMA. Специалист Луис Гарсия отметил, что компания ожидает детонацию боевых запасов 100-1000 килотонн. Настоящие алгоритмы реагирования на происшествия, принятые в 2010 году, способны среагировать при тротиловом эквиваленте 1-10 килотонн.
10 килотонн – это половина всей мощности, обрушенной на Хиросиму. Сейчас FEMA разрабатывает новые модели детонации для защиты населения, которые будут внедрены в шестидесяти городах Соединенных Штатов.
Если ранее специалисты не брали в учет распространение радиации на другие территории, то в новых моделях этот нюанс учтен. Также эксперты предвидели те или иные обстоятельства, например, кибервойны, отключение электричества и т.д. Стоит учесть, что компания даже разработала план, в котором якобы случились все непредвиденные обстоятельства.
Читайте также: Масштабные пожары изменили цвет канадских улиц
В FEMA также упомянули один неутешительный момент: чиновники не особо переживают по поводу ядерных детонаций, наивно полагая, что их город трагедия не затронет.
Эксперты из Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Соединенных Штатов отметили, что FEMA боится нападения Северной Кореи в связи с последними ядерными детонациями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Семинар по национальной безопасности прошел в четверг в штаб-квартире FEMA. Специалист Луис Гарсия отметил, что компания ожидает детонацию боевых запасов 100-1000 килотонн. Настоящие алгоритмы реагирования на происшествия, принятые в 2010 году, способны среагировать при тротиловом эквиваленте 1-10 килотонн.
10 килотонн – это половина всей мощности, обрушенной на Хиросиму. Сейчас FEMA разрабатывает новые модели детонации для защиты населения, которые будут внедрены в шестидесяти городах Соединенных Штатов.
Если ранее специалисты не брали в учет распространение радиации на другие территории, то в новых моделях этот нюанс учтен. Также эксперты предвидели те или иные обстоятельства, например, кибервойны, отключение электричества и т.д. Стоит учесть, что компания даже разработала план, в котором якобы случились все непредвиденные обстоятельства.
Читайте также: Масштабные пожары изменили цвет канадских улиц
В FEMA также упомянули один неутешительный момент: чиновники не особо переживают по поводу ядерных детонаций, наивно полагая, что их город трагедия не затронет.
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