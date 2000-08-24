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Раздел: Невероятное  
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На любительском видео запечатлели паранормальное явление

На любительском видео запечатлели паранормальное явление Призрак на видео потряс Интернет.

Пользователь популярной соцсети опубликовал в разделе сайта, посвященном паранормальным и необъяснимым явлениям, удивительную и пугающую историю, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

По словам озадаченного мужчины, у него недавно появился таинственный преследователь, который явно не является человеком. Наш герой стал замечать, что кто-то постоянно подсматривает за ним из-за углов, однако на поверку там никогда никого не оказывается.

Представленную ниже видеозапись очевидец неожиданно получил несколько дней назад, оказавшись возле своего бывшего студенческого городка. Мужчина ощутил шестым чувством, что поблизости от него опять кто-то был, а потому быстро достал мобильный телефон, надеясь запечатлеть сверхъестественного чужака на камеру.

На удивление, у него это получилось! Из-за угла общежития, возле которого находился grinchdaddy1980, резко высунулась чья-то бледная голова, сразу спрятавшаяся при приближении оператора обратно. Когда наш герой осторожно заглянул за угол, то ожидаемо не увидел там ни единой живой души. Вот что пишет автор ролика:

Эта штука (загадочное существо или призрачный дух) не выглядит злой или недоброжелательной. Скорее, она просто любопытна. Чаще всего я замечаю ее периферическим зрением, однако в этом раз мне удалось приблизиться в ней практически вплотную. Думаю, все дело в том, что я смотрел на эту мифическую сущность через экран смартфона, а не напрямую собственными глазами.

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У нее явно нет лица, только какое-то размытое пятно в форме человеческой головы. Несмотря на то, что она пока не навредила мне, я боюсь за свою безопасность, поскольку мне постоянно приходится сталкиваться с этим странным существом, совершенно не зная его истинных намерений…

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 Теги: призрак, видео

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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