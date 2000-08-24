Раздел: Невероятное
Женщина поделилась видениями о потустороннем мире
Американка вернулась с того света ради детей.
Лэси с мужем попали в аварию 28 мая 2017 года. Муж погиб сразу, а молодая женщина получила много тяжёлых травм и оказалась между жизнью и смертью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Американский исследователь, доктор Джеффри Лонг, описал случай Лэси на сайте изучения околосмертных переживаний.
«Этот опыт изменил меня, - рассказала Лэси после несчастного случая. - Я стала сострадательнее к людям, начала сочувствовать им. Чувствую их боль. Я теперь смотрю на жизнь по-другому. Приоритеты изменились».
Потерпевшая вспоминает: «Мы с мужем катались на мотоцикле и попали в аварию. Тело ударилось о землю. Потом я покинула тело и оказалась в сияющем туннеле. Поняла, что если пройду до конца, то больше не вернусь.
Страха и боли не было. Чувствовала бесконечную любовь и одновременно сосредоточилась на борьбе, чтобы не дойти до конца туннеля. Знала, что не хочу оставлять детей, и нужно спасти мужа.
Из туннеля посмотрела вниз, на место аварии. Почувствовала, что тянет сильнее и сильнее. В конце туннеля появился свет, но продолжала сопротивляться.
Потом окружающая обстановка изменилась. Я оказалась в поле с высокой зелёной травой, которая покачивалась, но ветра не было. Небо было розово-фиолетовым. Мной овладело сильное чувство покоя, как будто я в чудесном раю - Эдемском саду».
«Навстречу по траве шёл муж. Мы посмотрели друг на друга, и я поняла - он умер. Это был момент прощания. Муж дал понять, что будет ждать меня, а пока надо позаботиться о наших детях.
Затем я снова оказался на земле, вернулась в тело, и ощутила сильнейшую боль. Несмотря на травмы, встала и пошла. Боялась, что умру, если позволю себе просто лежать там. У меня были сломаны девять рёбер, позвонок, обе лопатки, серьёзно вывихнуты суставы большого пальца и колена, гемопневмоторакс. Когда сказали, что муж умер, я уже знала».
Гемопневмоторакс - наличие воздуха и крови в плевральной полости, возникающее обычно в результате травмы. Как воздух, так и кровь должны быть удалены дренированием, чтобы лёгкие могли нормально расправляться.
Пока была без сознания, женщина испытывала невероятный покой и радость. Ощущала себя единой со всем миром. «Время остановилось и потеряло смысл. Мысли текли быстро и чувства были ярче, чем обычно», - описывает Лэси.
«Что изменилось после аварии?» - спросил доктор Джеффри Лонг
«Околосмертные переживания изменили мою жизнь. Они настолько сильные, трудно описать или понять, что видела и чувствовала в то время. Я вдруг узнала всё о Вселенной. Это любовь и заполненность. Мы просто проходим наш путь, чтобы увековечить жизнь и любовь.
Поняла, что моя миссия - воспитать детей и как можно дольше сопровождать их. Наша любовь с мужем чиста, сильна и вечна.
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Я также стала ближе к духовному. Увлеклась медитацией и буддизмом».
Лэси с мужем попали в аварию 28 мая 2017 года. Муж погиб сразу, а молодая женщина получила много тяжёлых травм и оказалась между жизнью и смертью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Американский исследователь, доктор Джеффри Лонг, описал случай Лэси на сайте изучения околосмертных переживаний.
«Этот опыт изменил меня, - рассказала Лэси после несчастного случая. - Я стала сострадательнее к людям, начала сочувствовать им. Чувствую их боль. Я теперь смотрю на жизнь по-другому. Приоритеты изменились».
Потерпевшая вспоминает: «Мы с мужем катались на мотоцикле и попали в аварию. Тело ударилось о землю. Потом я покинула тело и оказалась в сияющем туннеле. Поняла, что если пройду до конца, то больше не вернусь.
Страха и боли не было. Чувствовала бесконечную любовь и одновременно сосредоточилась на борьбе, чтобы не дойти до конца туннеля. Знала, что не хочу оставлять детей, и нужно спасти мужа.
Из туннеля посмотрела вниз, на место аварии. Почувствовала, что тянет сильнее и сильнее. В конце туннеля появился свет, но продолжала сопротивляться.
Потом окружающая обстановка изменилась. Я оказалась в поле с высокой зелёной травой, которая покачивалась, но ветра не было. Небо было розово-фиолетовым. Мной овладело сильное чувство покоя, как будто я в чудесном раю - Эдемском саду».
«Навстречу по траве шёл муж. Мы посмотрели друг на друга, и я поняла - он умер. Это был момент прощания. Муж дал понять, что будет ждать меня, а пока надо позаботиться о наших детях.
Затем я снова оказался на земле, вернулась в тело, и ощутила сильнейшую боль. Несмотря на травмы, встала и пошла. Боялась, что умру, если позволю себе просто лежать там. У меня были сломаны девять рёбер, позвонок, обе лопатки, серьёзно вывихнуты суставы большого пальца и колена, гемопневмоторакс. Когда сказали, что муж умер, я уже знала».
Гемопневмоторакс - наличие воздуха и крови в плевральной полости, возникающее обычно в результате травмы. Как воздух, так и кровь должны быть удалены дренированием, чтобы лёгкие могли нормально расправляться.
Пока была без сознания, женщина испытывала невероятный покой и радость. Ощущала себя единой со всем миром. «Время остановилось и потеряло смысл. Мысли текли быстро и чувства были ярче, чем обычно», - описывает Лэси.
«Что изменилось после аварии?» - спросил доктор Джеффри Лонг
«Околосмертные переживания изменили мою жизнь. Они настолько сильные, трудно описать или понять, что видела и чувствовала в то время. Я вдруг узнала всё о Вселенной. Это любовь и заполненность. Мы просто проходим наш путь, чтобы увековечить жизнь и любовь.
Поняла, что моя миссия - воспитать детей и как можно дольше сопровождать их. Наша любовь с мужем чиста, сильна и вечна.
Читайте также: На любительском видео запечатлели паранормальное явление
Я также стала ближе к духовному. Увлеклась медитацией и буддизмом».
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