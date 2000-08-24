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Ученые заявили о существовании других миров

Ученые заявили о существовании других миров По словам экспертов, наша Вселенная не уникальна.

Эксперты определили, что наша Вселенная далеко не первая. Ранее уже были Вселенные, которые тоже имели черные дыры. На это указывают остатки микроволнового фонового излучения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

К подобным выводам пришли физик-математик Роджер Пенроуз, занимающийся научной деятельностью в Оксфордском университете, и его коллеги – математик Даниэль Анн и физик Криштоф Майснер из Нью-Йоркского университета и Варшавского соответственно.

Специалисты призывают пересмотреть теорию Большого взрыва, поскольку она требует корректировки после проделанной работы. Новая теория именуется конформной циклической космологией и сообщает, что Вселенные увеличиваются в объеме и умирают друг за другом поочередно.

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Если какая-то Вселенная существует больше стандартного срока, её «съедают» черные дыры. С течением времени дыры теряют массу и начинают выплескивать множество частиц – гравитонов и фотонов. Эти частицы ни с чем не взаимодействуют, так как не поддаются законам физики (это связано с отсутствующей массой).
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 Теги: Вселенные, доказательства

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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