Раздел: Невероятное
Известный астролог рассказал, каким знакам зодиака не повезет в сентябре
Павел Глоба также озвучил свои советы для этих людей.
Павел Глоба увидел неприятности в первом месяце осени для трех знаков зодиака: Тельца, Рака и Стрельца, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Тельцы в сентябре станут испытывать проблемы со здоровьем. Нет, речь не о серьезных заболеваниях, а сезонных, например, гриппе, простуде. Павел Глоба рекомендует следовать правилам здорового образа жизни, а также различными методами укреплять иммунитет.
Раки в следующем месяце будут наблюдать, как рушатся их планы и мечты. Этому знаку придется пройти через сплошные трудности, преграды и противоречия. Ракам лучше выключить эмоции, так как они только усугубят проблему. Астролог советует ни в коем случае не отказываться от помощи родных, поскольку именно они облегчат ношу.
У Стрельцов, как и у Тельцов, будут наблюдаться проблемы со здоровьем, плюс, возникнут некоторые серьезные жизненные трудности. Представителям этого лучше отказаться от тяжелой пищи, фастфуда и т.д. Неправильное питание непременно приведет к нарушениям работы ЖКТ и почек.
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Павел Глоба советует больше есть свежих овощей и фруктов. Также Стрельцам в строгом порядке стоит отказаться от алкоголя и курения. Не лишним будет обследование у врача.
Павел Глоба увидел неприятности в первом месяце осени для трех знаков зодиака: Тельца, Рака и Стрельца, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Тельцы в сентябре станут испытывать проблемы со здоровьем. Нет, речь не о серьезных заболеваниях, а сезонных, например, гриппе, простуде. Павел Глоба рекомендует следовать правилам здорового образа жизни, а также различными методами укреплять иммунитет.
Раки в следующем месяце будут наблюдать, как рушатся их планы и мечты. Этому знаку придется пройти через сплошные трудности, преграды и противоречия. Ракам лучше выключить эмоции, так как они только усугубят проблему. Астролог советует ни в коем случае не отказываться от помощи родных, поскольку именно они облегчат ношу.
У Стрельцов, как и у Тельцов, будут наблюдаться проблемы со здоровьем, плюс, возникнут некоторые серьезные жизненные трудности. Представителям этого лучше отказаться от тяжелой пищи, фастфуда и т.д. Неправильное питание непременно приведет к нарушениям работы ЖКТ и почек.
Читайте также: Ученые заявили о существовании других миров
Павел Глоба советует больше есть свежих овощей и фруктов. Также Стрельцам в строгом порядке стоит отказаться от алкоголя и курения. Не лишним будет обследование у врача.
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