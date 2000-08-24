Раздел: Невероятное
Астрономы выдвинули новую теорию образования Юпитера
По версии ученых, гигант формировался в три этапа.
Механизм формирования Юпитера обсуждается уже много лет. Группа ученых из Швейцарии предложила свою теорию образования крупнейшей планеты Солнечной системы.
Об этом говорится в статье, которую опубликовали в Nature Astronomy, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По версии ученых, гигант формировался в три этапа. На первом этапе относительно быстрая акреция мелкого материала примерно за миллион лет сформировала ядро будущей планеты. Затем, в течение примерно двух миллионов лет будущий Юпитер поглощал такие же "зародыши" планет, только меньшего размера. Ученые считают, что в этот момент среди них преобладали тела километровых размеров. Это постепенно довело массу планеты до 50 земных, попутно раскалив ее за счет столкновений.
После всего этого стала преобладать акреція газов, в первую очередь водорода, которая и привела к формированию Юпитера в его нынешнем виде.
Читайте также: Климатологи дали неутешительный прогноз для Земли
Однако ключевым вопросом остаются причины, по которым масса Юпитера на втором этапе его формирования росла так медленно. Авторы работы считают, что это произошло именно по причине столкновения с астероидами километровых размеров, которые разогревали атмосферу, не давая начаться акреции газов.
Механизм формирования Юпитера обсуждается уже много лет. Группа ученых из Швейцарии предложила свою теорию образования крупнейшей планеты Солнечной системы.
Об этом говорится в статье, которую опубликовали в Nature Astronomy, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По версии ученых, гигант формировался в три этапа. На первом этапе относительно быстрая акреция мелкого материала примерно за миллион лет сформировала ядро будущей планеты. Затем, в течение примерно двух миллионов лет будущий Юпитер поглощал такие же "зародыши" планет, только меньшего размера. Ученые считают, что в этот момент среди них преобладали тела километровых размеров. Это постепенно довело массу планеты до 50 земных, попутно раскалив ее за счет столкновений.
После всего этого стала преобладать акреція газов, в первую очередь водорода, которая и привела к формированию Юпитера в его нынешнем виде.
Читайте также: Климатологи дали неутешительный прогноз для Земли
Однако ключевым вопросом остаются причины, по которым масса Юпитера на втором этапе его формирования росла так медленно. Авторы работы считают, что это произошло именно по причине столкновения с астероидами километровых размеров, которые разогревали атмосферу, не давая начаться акреции газов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
324
0
Также советуем посмотреть
- Путин доигрался
- В Донбассе действуют новые правила перевозки детей на оккупированную территорию
- С начала ООС на Донбассе задержали 39 боевиков
- В Украине можно быть коллаборационистом
- Отправившийся на прогулку домашний крокодил переполошил город
- Украина вновь отправит военных на учения НАТО
- Ризики торгів з Медведчуком посилюють ризики аграріїв
- Маск впадет в депрессию: россияне насмешили мир «автовертолетом»
- ВСУ могут получить от США противокорабельные ракеты, - эксперт
- Новый мем: Сеть повеселила собака с необычной мордочкой
- Интенсивность обстрелов на Донбассе снизилась
- Українці краще від американців знають ворога
- Потешные фотки собак, готовых на все ради еды
- Только позитив: свежая порция отличных анекдотов
- МИД Франции не считает миротворцев на Донбассе необходимыми
- Странные детские игрушки, созданные взрослыми с «больной» фантазией
- Суд оставил Савченко под стражей
- Забавные питомцы, ставшие обладателями нелепых причесок
- Кабмин предложит СНБО ввести санкции против компаний РФ
- Любвеобильные собаки, не желающие оставлять в покое своих хозяев
- На Донбассе два экс-боевика пришли с повинной
- На Донбассе закрыли КПВВ Новотроицкое
- Фотограф создает портреты дочерей, которые повеселят каждого
- На Донбассе за сутки уничтожено трое оккупантов
- ГПУ опубликовала результаты расследования Иловайской трагедии
- Сеть в восторге от политической рекламы в духе «Игры престолов»
- В Киев привезли 20 раненых украинских бойцов с Донбасса
- О чем готова договариваться Москва
- Сеть повеселили фотожабы со звездами, собирающими урожай
- Соцсети с юмором отреагировали на попытки Путина «смягчить» пенсионную реформу
Оставьте свой комментарий