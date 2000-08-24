» » Зафиксирован загадочный ритмичный сигнал из другой галактики
Раздел: Невероятное  
0

Зафиксирован загадочный ритмичный сигнал из другой галактики

Зафиксирован загадочный ритмичный сигнал из другой галактикиГалактика располагается на расстоянии 456 миллионов световых лет от Земли.

Астрономы из Ягеллонского университета в Кракове зафиксировали ритмичные колебания в гамма-излучении блазара Markarian 501 (Mrk 501), который располагается на расстоянии 456 млн световых лет от Земли.

Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua, точная причина этого явления пока не ясна. Блазары являются активными ядрами галактик с релятивистскими струями, которые направлены в сторону наблюдателя. Они являются особой разновидностью квазаров, в центре которых располагается сверхмассивная черная дыра. Markarian 501 относится к лацертидам - мощным источникам электромагнитного излучения, которые испускают радиацию во всех диапазонах спектра.

В ходе исследования ученые проанализировали данные, которые были получены в ходе наблюдений Mrk 501 с помощью орбитальной обсерватории Fermi Gamma-ray Space Telescope в период с августа 2008 года по июнь 2018 года. Они обнаружили отчетливые квазипериодические колебания, повторяющиеся примерно каждые 332 дня. Однако при этом изменения в интенсивности гамма-лучей ослабевали в течение последних лет.

По мнению исследователей, возможной причиной этого явления может быть присутствие в блазаре двойной сверхмассивной черной дыры.

Читайте также: New Horizons сделала первые снимки на окраинах Солнечной системы

Ранее сообщалось о том, что ученые разработали "план побега" информации из черной дыры, который бы не нарушал всех законов классической и квантовой физики, и рассказали о том, как подобный эксперимент можно было бы провести на практике. Для него потребуется астронавт, который будет находиться у "горизонта событий", электрон, который он будет держать в руках, и информация о направлении движения (спине) черной дыры. Измерив спин черной дыры и то, какими свойствами обладают частицы света, порождаемые излучением Хокинга, астронавт "отпускает" электрон за горизонт событий.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: сигнал, галактика

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:19 » Автор: Богдан Процив
     973
     0

Похожие новости по теме

Удивительное фото пульсации черной дыры показало NASA Удивительное фото пульсации черной дыры показало NASA

NASA представило снимок галактики с черной дырой.

Астрономы смогли увидеть настоящее Астрономы смогли увидеть настоящее "лицо" черной дыры

За последние несколько десятилетий ученые зафиксировали всего несколько десятков таких случаев.

Ученые узнали «квантовый» радиус сверхмассивной черной дыры Млечного Пути Ученые узнали «квантовый» радиус сверхмассивной черной дыры Млечного Пути

Сверхмассивные черные дыры в центрах галактик тяжелее Солнца в миллионы и более раз.

Звезды взрываются из-за темной материи, - ученые Звезды взрываются из-за темной материи, - ученые

Ученые сделали новые открытия о черной материи.

NASA показало «отрыжку» черной дыры NASA показало «отрыжку» черной дыры

Карликовая галактика NGC 5195 находится созвездии Гончие Псы на расстоянии 26 миллионов световых лет от Земли.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх