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Зафиксирован загадочный ритмичный сигнал из другой галактики

Зафиксирован загадочный ритмичный сигнал из другой галактики

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