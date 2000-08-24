Персоналу ничего не грозит: на МКС произошла утечка воздуха

Быстро обнаружили течь.



Комиссия выяснит причины утечки воздуха, который произошел на Международной космической станции. Об этом пишет



Об этом заявил генеральный директор корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Он отметил, что инцидент произошел сегодня.



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"На МКС сегодня была внештатная ситуация – падение давления в результате утечки воздуха. Центр управления полетами в контакте с Хьюстоном действовал по регламенту, прежде всего гарантированно обеспечив безопасность совместного экипажа. Утечка обнаружена. Возможно, воздействие микрометеоритов. Комиссия разберется", – написал Рогозин. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Комиссия выяснит причины утечки воздуха, который произошел на Международной космической станции. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf Об этом заявил генеральный директор корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Он отметил, что инцидент произошел сегодня."На МКС сегодня была внештатная ситуация – падение давления в результате утечки воздуха. Центр управления полетами в контакте с Хьюстоном действовал по регламенту, прежде всего гарантированно обеспечив безопасность совместного экипажа. Утечка обнаружена. Возможно, воздействие микрометеоритов. Комиссия разберется", – написал Рогозин.



