Раздел: Невероятное
Человечество может потерять возможность остановить рост глобальной температуры
Через 17 лет человечество пройдет климатическую точку невозврата.
Ученые из Утрехтского университета заявили о том, что если человечество не начнет принимать меры по борьбе с изменениями климата в ближайшее время, то уже к 2035 году остановить глобальное потепление и рост средней температуры в пределах двух градусов Цельсия будет практически невозможно. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua, шанс остановить потепление на 1,5 градусах Цельсия уже практически потерян.
"В нашем исследовании мы показали, что для действий в области защиты климата есть жесткие дедлайны. Мы пришли к выводу о том, что осталось очень мало времени до того момента, когда парижские цели [1,5 и 2 градусов] станут недостижимыми даже при резком сокращении выбросов", - заявил глава группы исследователей Хенк Дейкстра.
По расчетам авторов, если человечество будет наращивать долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе на 2% в год, начинать делать это нужно до 2035 года - тогда с вероятностью 67% потепление к концу нынешнего века удастся остановить на двух градусах. Если действовать решительнее и добавлять по 5% ВИЭ в год, дедлайн можно отложить на 10 лет. Вместе с тем, авторы напоминают, что за последние 20 лет доля возобновляемых источников энергии в мире выросла с близкой к нулю лишь до 3,6%.
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Чтобы с той же вероятностью ограничить рост глобальной средней температуры на планете до 1,5 градуса, умеренный сценарий роста доли ВИЭ уже не сработает - авторы пишут, что для этого человечеству нужно будет увеличивать долю ВИЭ на 5% в год с 2027 года. Отрицательные выбросы, то есть удаление CO2 из атмосферы, например, с помощью улавливания и захоронения углекислого газа, помогли бы отложить дедлайн на 6-10 лет, но пока такие технологии существуют только в виде прототипов.
Ученые из Утрехтского университета заявили о том, что если человечество не начнет принимать меры по борьбе с изменениями климата в ближайшее время, то уже к 2035 году остановить глобальное потепление и рост средней температуры в пределах двух градусов Цельсия будет практически невозможно. Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua, шанс остановить потепление на 1,5 градусах Цельсия уже практически потерян.
"В нашем исследовании мы показали, что для действий в области защиты климата есть жесткие дедлайны. Мы пришли к выводу о том, что осталось очень мало времени до того момента, когда парижские цели [1,5 и 2 градусов] станут недостижимыми даже при резком сокращении выбросов", - заявил глава группы исследователей Хенк Дейкстра.
По расчетам авторов, если человечество будет наращивать долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе на 2% в год, начинать делать это нужно до 2035 года - тогда с вероятностью 67% потепление к концу нынешнего века удастся остановить на двух градусах. Если действовать решительнее и добавлять по 5% ВИЭ в год, дедлайн можно отложить на 10 лет. Вместе с тем, авторы напоминают, что за последние 20 лет доля возобновляемых источников энергии в мире выросла с близкой к нулю лишь до 3,6%.
Читайте также: Ученые с невиданной точностью измерили гравитационную постоянную
Чтобы с той же вероятностью ограничить рост глобальной средней температуры на планете до 1,5 градуса, умеренный сценарий роста доли ВИЭ уже не сработает - авторы пишут, что для этого человечеству нужно будет увеличивать долю ВИЭ на 5% в год с 2027 года. Отрицательные выбросы, то есть удаление CO2 из атмосферы, например, с помощью улавливания и захоронения углекислого газа, помогли бы отложить дедлайн на 6-10 лет, но пока такие технологии существуют только в виде прототипов.
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