Раздел: Невероятное
Ученые предположили новый сценарий конеца света
Земля может погибнуть в черной дыре из-за гравитационных волн
В случае столкновения двух плоских гравитационных волн может появиться чрезвычайно большая и мощная черная дыра, которая поглотит все на свете, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Вопрос о том, каким будет конец света, всегда интересовал людей. Физики же говорят, что, вероятно, наша планета Земля будет поглощена черной дырой, которая возникнет по вине гравитационных волн-монстров. Об этом пишет Newsweek, добавляя, что такие волны – это невидимые пульсации в космосе, которые движутся со скоростью света. Наиболее мощные из них возникают тогда, когда объекты движутся очень быстро. К примеру, когда две большие звезды вращаются друг вокруг друга или же две черные дыры сливаются в одну.
Гравитационные волны для иллюстрации примера часто сравнивают с кругами на воде, которые возникают, если бросить камень. Однако, если частица или объект движется со скоростью света, могут появиться плоские гравитационные волны.
Вопрос в том, что произойдет, если они столкнутся. Ученые Принстонского университета и Периметерского института теоретической физики в Онтарио, чтобы ответить на этот вопрос, обращаются к общей теории относительности Альберта Эйнштейна.
По их мнению, если волны будут достаточно большими, тогда их столкновение может создать черную дыру, то есть место в космосе с настолько сильным гравитационным полем, что даже свет не способен вырваться из него. Физики убеждены, что такие волны-монстры могут быть достаточно мощными, чтобы сбить время и пространство. И так появится огромная черная дыра, которая поглотит до 85% энергии волн. А некоторые остаточные искривления останутся вращаться вокруг нее навсегда.
Читайте также: Ученые предсказали, каким будет конец света
«Эти частицы имеют много энергии и вызывают искривление во времени и пространстве. И когда волны сталкиваются, эти искажения накладываются одна на другую. Таким образом, время и пространство будто якобы засасывают себя в черную дыру», - сказал профессор физики Принстонского университета Франс Преториус. Впрочем, по словам профессора физики Оклендского университета в Мичигане Дэвида Гарфинкла, ничто известное сегодня во вселенной не способно создать плоские волны, которые смогут сформировать черную дыру.
В случае столкновения двух плоских гравитационных волн может появиться чрезвычайно большая и мощная черная дыра, которая поглотит все на свете, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Вопрос о том, каким будет конец света, всегда интересовал людей. Физики же говорят, что, вероятно, наша планета Земля будет поглощена черной дырой, которая возникнет по вине гравитационных волн-монстров. Об этом пишет Newsweek, добавляя, что такие волны – это невидимые пульсации в космосе, которые движутся со скоростью света. Наиболее мощные из них возникают тогда, когда объекты движутся очень быстро. К примеру, когда две большие звезды вращаются друг вокруг друга или же две черные дыры сливаются в одну.
Гравитационные волны для иллюстрации примера часто сравнивают с кругами на воде, которые возникают, если бросить камень. Однако, если частица или объект движется со скоростью света, могут появиться плоские гравитационные волны.
Вопрос в том, что произойдет, если они столкнутся. Ученые Принстонского университета и Периметерского института теоретической физики в Онтарио, чтобы ответить на этот вопрос, обращаются к общей теории относительности Альберта Эйнштейна.
По их мнению, если волны будут достаточно большими, тогда их столкновение может создать черную дыру, то есть место в космосе с настолько сильным гравитационным полем, что даже свет не способен вырваться из него. Физики убеждены, что такие волны-монстры могут быть достаточно мощными, чтобы сбить время и пространство. И так появится огромная черная дыра, которая поглотит до 85% энергии волн. А некоторые остаточные искривления останутся вращаться вокруг нее навсегда.
Читайте также: Ученые предсказали, каким будет конец света
«Эти частицы имеют много энергии и вызывают искривление во времени и пространстве. И когда волны сталкиваются, эти искажения накладываются одна на другую. Таким образом, время и пространство будто якобы засасывают себя в черную дыру», - сказал профессор физики Принстонского университета Франс Преториус. Впрочем, по словам профессора физики Оклендского университета в Мичигане Дэвида Гарфинкла, ничто известное сегодня во вселенной не способно создать плоские волны, которые смогут сформировать черную дыру.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
93
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции
- В Донецке перекрыли въезд и выезд
- Смешные казусы, которые могли случиться лишь в дешевых отелях
- Черкассы частично остались без света
- Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
- На Донбассе в школах ищут взрывчатку
- Мода по-мелитопольски: эти подружки прославились на всю Украину
- Инвестиции: ненастоящая «зрада»
- Сеть повеселили «мучения» мамы-панды с шаловливым малышом
- Донбасс: мира не будет
- Россия перебросила на Донбасс «Грады», – разведка
- Мэр Лондона в бикини «полетает» над городом
- Выборы пройдут без «кандидата надежды»
- ВСУ получили сертификаты на противотанковые ракетные комплексы
- Украинский депутат развеселил странным выбором наряда
- Вакарчук може стати «чорним лебедем» політики
- Пес-«вегетарианец» опозорил хозяйку в прямом эфире
- Альтернативы Порошенко на сегодня нет
- Под Иловайском убивали граждан моей страны
- Новый танец Терезы Мэй насмешил Сеть
- Моряки судна Норд могут покинуть территорию Украины, - Денисова
- КОРД теперь существует в каждом городе Украины, - Князев
- Кабмин сыграл роль «пожарной команды»
- Соцсети высмеяли логотип «Укрзализныци» за 750 тысяч гривен
- Колонна грузовиков из России заехала на Донбасс
- В Британии бутерброд стал поводом для массовой драки
- Подписывать договора с Россией – лишь бумагу марать
- ОБСЕ зафиксировала новые траншеи боевиков
- YouTube повеселил новый челлендж с участием собак
- Канал NewsONE: реванш «пацанов»
Оставьте свой комментарий