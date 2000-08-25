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Hubble сфотографировал северное сияние на Сатурне

Hubble сфотографировал северное сияние на СатурнеТелескоп Hubble сделал фантастическое фото полюса Сатурна

Европейское космическое агентство опубликовало фото северного сияния на Сатурне, которое телескоп Hubble сделал в 2017-м, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Изображения, сделанные в ультрафиолетовом свете лучше всего описывают сияние на северном полюсе Сатурна, передает Европейское космическое агентство.

Фотографии планеты были сделаны телескопом Hubble во время летнего солнцестояния в 2017-м.

На Земле, яркое свечение полярного сияния происходит благодаря заряженным солнечным частицам, которые проходят сквозь нашу атмосферу и захватывают нейтральные частицы.

Но, поскольку атмосферы Земли и Сатурна отличаются, и над поверхностью газового гиганта находится больше водорода, полярное сияние там выглядит несколько иначе и может быть заметно только в ультрафиолетовом свете.

Фото северного сияния Сатурна помогло ученым узнать, что свечения в верхних слоях атмосферы этой планеты ярче всего на рассвете и в полночь.

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Наблюдения телескопа Hubble проводились в рамках миссии Кассини, которая изучала Сатурн более 10 лет, до сентября 2017-го.
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 Теги: Сатурн, сияние

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Сегодня, 00:01 » Автор: Татьяна Ларина
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