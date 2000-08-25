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Hubble сфотографировал северное сияние на Сатурне
Телескоп Hubble сделал фантастическое фото полюса Сатурна
Европейское космическое агентство опубликовало фото северного сияния на Сатурне, которое телескоп Hubble сделал в 2017-м, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Изображения, сделанные в ультрафиолетовом свете лучше всего описывают сияние на северном полюсе Сатурна, передает Европейское космическое агентство.
Фотографии планеты были сделаны телескопом Hubble во время летнего солнцестояния в 2017-м.
На Земле, яркое свечение полярного сияния происходит благодаря заряженным солнечным частицам, которые проходят сквозь нашу атмосферу и захватывают нейтральные частицы.
Но, поскольку атмосферы Земли и Сатурна отличаются, и над поверхностью газового гиганта находится больше водорода, полярное сияние там выглядит несколько иначе и может быть заметно только в ультрафиолетовом свете.
Фото северного сияния Сатурна помогло ученым узнать, что свечения в верхних слоях атмосферы этой планеты ярче всего на рассвете и в полночь.
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Наблюдения телескопа Hubble проводились в рамках миссии Кассини, которая изучала Сатурн более 10 лет, до сентября 2017-го.
Европейское космическое агентство опубликовало фото северного сияния на Сатурне, которое телескоп Hubble сделал в 2017-м, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Изображения, сделанные в ультрафиолетовом свете лучше всего описывают сияние на северном полюсе Сатурна, передает Европейское космическое агентство.
Фотографии планеты были сделаны телескопом Hubble во время летнего солнцестояния в 2017-м.
На Земле, яркое свечение полярного сияния происходит благодаря заряженным солнечным частицам, которые проходят сквозь нашу атмосферу и захватывают нейтральные частицы.
Но, поскольку атмосферы Земли и Сатурна отличаются, и над поверхностью газового гиганта находится больше водорода, полярное сияние там выглядит несколько иначе и может быть заметно только в ультрафиолетовом свете.
Фото северного сияния Сатурна помогло ученым узнать, что свечения в верхних слоях атмосферы этой планеты ярче всего на рассвете и в полночь.
Читайте также: Астронавт сфотографировал северное сияние с борта МКС
Наблюдения телескопа Hubble проводились в рамках миссии Кассини, которая изучала Сатурн более 10 лет, до сентября 2017-го.
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