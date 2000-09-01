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Раздел: Невероятное  
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В Японии видели небесный айсберг

В Японии видели небесный айсберг Необычный объект зафиксировали в облаках.

Согласно статистике, в Японии случается наименьшее число тех или иных аномальных происшествий. Но если что-то и происходит, то оно вызывает невиданный ажиотаж. Некоторое время назад жители данной страны наблюдали загадочное явление: странный объект, образованный будто из облаков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Событие произошло в префектуре Кумамото, которая находится на юго-западе Японии. Съемка велась одним очевидцем из самолета. На кадрах видно, как над бескрайними облаками «висит» в воздухе идеально симметричный предмет.

Многие уфологи и конспирологи в один голос высказались, что очевидец заснял на камеру корабль инопланетян. Скептики же больше склоняются к версии о причудливом облаке, хотя она, мягко говоря, абсурдная. Природа в большинстве случаев не способна создавать правильные геометрические формы.

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Не исключено, что видео мистифицировано. Но тут стоит учесть менталитет японцев: они, в отличие от жителей западных стран, не занимаются подобными вещами.

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 Теги: Япония, НЛО

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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