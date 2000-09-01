Раздел: Невероятное
В Японии видели небесный айсберг
Необычный объект зафиксировали в облаках.
Согласно статистике, в Японии случается наименьшее число тех или иных аномальных происшествий. Но если что-то и происходит, то оно вызывает невиданный ажиотаж. Некоторое время назад жители данной страны наблюдали загадочное явление: странный объект, образованный будто из облаков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Событие произошло в префектуре Кумамото, которая находится на юго-западе Японии. Съемка велась одним очевидцем из самолета. На кадрах видно, как над бескрайними облаками «висит» в воздухе идеально симметричный предмет.
Многие уфологи и конспирологи в один голос высказались, что очевидец заснял на камеру корабль инопланетян. Скептики же больше склоняются к версии о причудливом облаке, хотя она, мягко говоря, абсурдная. Природа в большинстве случаев не способна создавать правильные геометрические формы.
Читайте также: Климатологи дали неутешительный прогноз для Земли
Не исключено, что видео мистифицировано. Но тут стоит учесть менталитет японцев: они, в отличие от жителей западных стран, не занимаются подобными вещами.
Согласно статистике, в Японии случается наименьшее число тех или иных аномальных происшествий. Но если что-то и происходит, то оно вызывает невиданный ажиотаж. Некоторое время назад жители данной страны наблюдали загадочное явление: странный объект, образованный будто из облаков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Событие произошло в префектуре Кумамото, которая находится на юго-западе Японии. Съемка велась одним очевидцем из самолета. На кадрах видно, как над бескрайними облаками «висит» в воздухе идеально симметричный предмет.
Многие уфологи и конспирологи в один голос высказались, что очевидец заснял на камеру корабль инопланетян. Скептики же больше склоняются к версии о причудливом облаке, хотя она, мягко говоря, абсурдная. Природа в большинстве случаев не способна создавать правильные геометрические формы.
Читайте также: Климатологи дали неутешительный прогноз для Земли
Не исключено, что видео мистифицировано. Но тут стоит учесть менталитет японцев: они, в отличие от жителей западных стран, не занимаются подобными вещами.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
144
0
Также советуем посмотреть
- Встречаем осень: свежие анекдоты для позитива
- В "ДНР" назначили нового временного главу
- Потешные причины считать самоедов самыми очаровательными собаками
- В Донецке начались массовые задержания - СМИ
- Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
- В Умани появится консульство Израиля
- Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции
- В Донецке перекрыли въезд и выезд
- Смешные казусы, которые могли случиться лишь в дешевых отелях
- Черкассы частично остались без света
- Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
- На Донбассе в школах ищут взрывчатку
- Мода по-мелитопольски: эти подружки прославились на всю Украину
- Инвестиции: ненастоящая «зрада»
- Сеть повеселили «мучения» мамы-панды с шаловливым малышом
- Донбасс: мира не будет
- Россия перебросила на Донбасс «Грады», – разведка
- Мэр Лондона в бикини «полетает» над городом
- Выборы пройдут без «кандидата надежды»
- ВСУ получили сертификаты на противотанковые ракетные комплексы
- Украинский депутат развеселил странным выбором наряда
- Вакарчук може стати «чорним лебедем» політики
- Пес-«вегетарианец» опозорил хозяйку в прямом эфире
- Альтернативы Порошенко на сегодня нет
- Под Иловайском убивали граждан моей страны
- Новый танец Терезы Мэй насмешил Сеть
- Моряки судна Норд могут покинуть территорию Украины, - Денисова
- КОРД теперь существует в каждом городе Украины, - Князев
- Кабмин сыграл роль «пожарной команды»
- Соцсети высмеяли логотип «Укрзализныци» за 750 тысяч гривен
Оставьте свой комментарий