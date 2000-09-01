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Известный уфолог обнаружил свидетельства жизни на Марсе

Известный уфолог обнаружил свидетельства жизни на Марсе На поверхности Красной планеты нашли амфору.

Известный тайванский уфолог Скотт Уоринг утверждает, что рассматривал 26 августа снимки Красной планеты, полученные НАСА в 2014 году, и неожиданно обнаружил на одной из фотографий «древнюю амфору». По крайней мере, среди ничем не примечательного марсианского ландшафта показался объект подобной формы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Если быть точнее, находка исследователя больше похожа на некую крупную керамическую вазу без ручек, то есть не совсем амфору. Тем не менее, загадочный объект в самом деле подозрительно напоминает нечто рукотворное, например 2000-летний древнеримский сосуд для хранения вина. И это не может не удивлять.

Уоринг убежден, что американское национальное космическое агентство специально обесцвечивает фото Марса, чтобы отличить обычные камни от артефактов (вроде этого, что он случайно обнаружил) было труднее. Дескать, в действительности Красная планета наверняка похожа с виду на любую земную песчаную пустыню и имеет множество цветов, помимо оранжевого, серого и коричневого.

Кроме того, по мнению тайванца, сотрудники НАСА ставят себе цель дискредитировать уфологов и виртуальных археологов, называя подобные открытия парейдолическими иллюзиями, обманом зрения, мистификациями и выдумками, когда желаемое выдается, мол, за действительное.

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Это, конечно, куда легче, добавляет Уоринг, чем самим постоянно выискивать на тысячах инопланетных кадров различные аномалии, чтобы… тщательно ретушировать их. Вот так продолжается великое сокрытие от общественности истинного положения дел в космосе. Почему? Никто не знает…

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 Теги: Скотт Уоринг, Марс

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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