Раздел: Невероятное
Падение метеорита в Австралии попало на видео
Редкое явление зафиксировали многочисленные видеорегистраторы.
Несколько дней назад, 28 августа, жители австралийского города Перт в 19:40 наблюдали падение метеорита. Некоторые граждане наблюдали событие лично, а некоторые увидели его на записях, сделанных видеорегистраторами в автомобилях и камерами уличного наблюдения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Женщина по имени Розена Кокс отметила, что сперва услышала оглушающий грохот, а затем содрогнулась от взрыва земля. Такой же сценарий описывают и другие жители города. Некоторые люди даже успели увидеть вспышку, которую сперва восприняли за молнию.
Ученые из Университета Кертина отметили необычайно яркий свет от метеорита, он говорит о достаточно крупных габаритах космического тела. Профессор Фил Блэнд в ближайшее время со своей командой выяснит место, где приземлилось тело. Данные о траектории полета уже собраны.
Как правило, космические объекты падают со скоростью 17 км/с. При таком раскладе метеориты сгорают, но, если скорость в верхних слоях атмосферы не превышают 4 км/с, тело сохраняется. В среднем к земле долетает только 2-3% массы метеоритов. Остальное превращается в пепел.
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Ученый описал, как выглядит объект после падения. Так, метеорит из-за горения приобрел идеально ровную форму, а также черную «корочку». Камень выделяется среди булыжников, поэтому найти его не так и сложно.
Несколько дней назад, 28 августа, жители австралийского города Перт в 19:40 наблюдали падение метеорита. Некоторые граждане наблюдали событие лично, а некоторые увидели его на записях, сделанных видеорегистраторами в автомобилях и камерами уличного наблюдения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Женщина по имени Розена Кокс отметила, что сперва услышала оглушающий грохот, а затем содрогнулась от взрыва земля. Такой же сценарий описывают и другие жители города. Некоторые люди даже успели увидеть вспышку, которую сперва восприняли за молнию.
Ученые из Университета Кертина отметили необычайно яркий свет от метеорита, он говорит о достаточно крупных габаритах космического тела. Профессор Фил Блэнд в ближайшее время со своей командой выяснит место, где приземлилось тело. Данные о траектории полета уже собраны.
Как правило, космические объекты падают со скоростью 17 км/с. При таком раскладе метеориты сгорают, но, если скорость в верхних слоях атмосферы не превышают 4 км/с, тело сохраняется. В среднем к земле долетает только 2-3% массы метеоритов. Остальное превращается в пепел.
Читайте также: Известный уфолог обнаружил свидетельства жизни на Марсе
Ученый описал, как выглядит объект после падения. Так, метеорит из-за горения приобрел идеально ровную форму, а также черную «корочку». Камень выделяется среди булыжников, поэтому найти его не так и сложно.
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