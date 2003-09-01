» » Мужчина совершил прыжок во времени, чтобы предсказать новую войну
Раздел: Невероятное  
0

Мужчина совершил прыжок во времени, чтобы предсказать новую войну

Мужчина совершил прыжок во времени, чтобы предсказать новую войну По словам путешественника во времени, война начнется уже через полгода.

По сети распространяется новость, касающаяся путешественника во времени. Так, мужчина из будущего по имени Майкл Филлипс предрек начало Третьей мировой войны через шесть месяцев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Странник, если верить его рассказам, прибыл из 2075 года. Людей ждет неутешительное будущее, существенные изменения начнутся уже в следующем году.

Войну развяжет КНДР, которая нападет на Соединенные Штаты с использованием ядерного оружия. Также в разборки вмешаются Российская Федерация, Китай и Великобритания. Война унесет миллионы жизней.

Важно отметить, что путешественник не назвал дату окончания сражений. Майкл лишь добавил, что Трамп продолжит править США, но затем покинет пост президента из-за оглашения импичмента.

Читайте также: Известный уфолог обнаружил свидетельства жизни на Марсе

Специалисты намерены проверить правдивость слов рассказчика на детекторе лжи. Возможно, всё сказанное – лапша на уши.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: война, прогноз

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
     183
     0

Похожие новости по теме

Мужчина привез из будущего имя следующего президента США Мужчина привез из будущего имя следующего президента США

Он утверждает, что путешествовал во времени.

Ученые рассказали, когда начнется Третья мировая война Ученые рассказали, когда начнется Третья мировая война

Вскоре течение событий изменится не в лучшую сторону.

В США готовятся к запуску спутников, способных пережить ядерную войну В США готовятся к запуску спутников, способных пережить ядерную войну

План будет реализован в ближайшие два года.

Детектор лжи подтвердил правдивость Детектор лжи подтвердил правдивость "путешественника во времени"

Человек с легкостью ответил на все вопросы полиграфа.

"Путешественник во времени" рассказал о будущем планеты

В сети появилось видео, где некий мужчина "из будущего" рассказывает о судьбе человечества

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх