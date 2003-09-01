Раздел: Невероятное
Мужчина совершил прыжок во времени, чтобы предсказать новую войну
По словам путешественника во времени, война начнется уже через полгода.
По сети распространяется новость, касающаяся путешественника во времени. Так, мужчина из будущего по имени Майкл Филлипс предрек начало Третьей мировой войны через шесть месяцев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Странник, если верить его рассказам, прибыл из 2075 года. Людей ждет неутешительное будущее, существенные изменения начнутся уже в следующем году.
Войну развяжет КНДР, которая нападет на Соединенные Штаты с использованием ядерного оружия. Также в разборки вмешаются Российская Федерация, Китай и Великобритания. Война унесет миллионы жизней.
Важно отметить, что путешественник не назвал дату окончания сражений. Майкл лишь добавил, что Трамп продолжит править США, но затем покинет пост президента из-за оглашения импичмента.
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Специалисты намерены проверить правдивость слов рассказчика на детекторе лжи. Возможно, всё сказанное – лапша на уши.
По сети распространяется новость, касающаяся путешественника во времени. Так, мужчина из будущего по имени Майкл Филлипс предрек начало Третьей мировой войны через шесть месяцев, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Странник, если верить его рассказам, прибыл из 2075 года. Людей ждет неутешительное будущее, существенные изменения начнутся уже в следующем году.
Войну развяжет КНДР, которая нападет на Соединенные Штаты с использованием ядерного оружия. Также в разборки вмешаются Российская Федерация, Китай и Великобритания. Война унесет миллионы жизней.
Важно отметить, что путешественник не назвал дату окончания сражений. Майкл лишь добавил, что Трамп продолжит править США, но затем покинет пост президента из-за оглашения импичмента.
Читайте также: Известный уфолог обнаружил свидетельства жизни на Марсе
Специалисты намерены проверить правдивость слов рассказчика на детекторе лжи. Возможно, всё сказанное – лапша на уши.
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