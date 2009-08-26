Раздел: Невероятное
Так выглядит северное сияние на Сатурне
Изображения сделаны в ультрафиолетовом свете.
Европейское космическое агентство опубликовало фото северного сияния на шестой планете от Солнца, говорится на сайте агентства, передает Хроника.инфо со ссылкой на uatv.ua.
Снимки планеты сделал телескоп Hubble во время летнего солнцестояния. Изображения сделаны в ультрафиолетовом свете. Ученые объясняют, что над поверхностью газового гиганта находится скопление водорода и полярное сияние там выглядит несколько иначе, чем на Земле, поэтому его можно заметить только в ультрафиолетовом свете.
Читайте также: Астронавт показал, как выглядит северное сияние из космоса
Фото северного сияния Сатурна помогло ученым узнать, что свечения в верхних слоях атмосферы этой планеты наиболее яркие на рассвете и в полночь.
Европейское космическое агентство опубликовало фото северного сияния на шестой планете от Солнца, говорится на сайте агентства, передает Хроника.инфо со ссылкой на uatv.ua.
Снимки планеты сделал телескоп Hubble во время летнего солнцестояния. Изображения сделаны в ультрафиолетовом свете. Ученые объясняют, что над поверхностью газового гиганта находится скопление водорода и полярное сияние там выглядит несколько иначе, чем на Земле, поэтому его можно заметить только в ультрафиолетовом свете.
Читайте также: Астронавт показал, как выглядит северное сияние из космоса
Фото северного сияния Сатурна помогло ученым узнать, что свечения в верхних слоях атмосферы этой планеты наиболее яркие на рассвете и в полночь.
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