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Под Севастополем нашли памятники времен Средневековья

Под Севастополем нашли памятники времен СредневековьяАрхеологи нашли несколько могильников и древнюю стоянку.

На Федюхиных высотах в районе Балаклавы археологи обнаружили несколько раннесредневековых могильников и предполагаемую стоянку времен каменного века, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Крыма.

Об этом рассказал генеральный директор Таврического археологического общества Александр Манаев.

По его словам, археологическая разведка территории проведена по заказу компании, которая в октябре этого года планирует приступить к строительству военно-исторического парка «Федюхины высоты».

«Перед тем как размещать свои площадки, вести строительные и земляные работы, понимая возможность обнаружения здесь памятников археологии, они обратились к нам с просьбой провести археологическую разведку. Изначально нам было интересно пощупать тот самый французский лагерь периода Крымской войны. Мы не ожидали здесь такого количества разнообразных и разноименных памятников», - отметил археолог.

В результате обследования территории были обнаружены памятники значительно старше XIX века. «По результатам обследования мы обнаружили два точно, третий пока под вопросом, раннесредневековых могильника и одну площадку распространения кремния. Вполне вероятно, речь может идти о палеолитической стоянке, но этот вопрос требует дополнительного исследования», - отметил он.

В подтверждение своих слов Манаев показал журналистам обработанную кремневую пластинку, которая, вероятно, служила лезвием для орудия труда. «Кремневые наконечник стрелы, обнаруженный здесь, сейчас находится в Симферополе», - добавил он.

В районе французского лагеря много палаток и землянок. Там археологи обнажили фрагменты бутылок для шампанского и коньяка, пуговиц с мундиров, консервных банок.

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В перспективе на месте французского лагеря можно воссоздать часть палаток и землянок. «Если конструкции погребальных сооружений будут не аварийные – их также можно укрепить и открыть для посетителей», - добавил Манаев.
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 Теги: Крым, Балаклава, могилы, средневековье

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Сегодня, 16:50 » Автор: Алена Шимко
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