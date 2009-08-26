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Раздел: Невероятное  
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Названа неожиданная причина скорого массового голода

Названа неожиданная причина скорого массового голода815 миллионов человек не получают достаточного количества пищи.

Ученые Университета Вашингтона в Сиэтле (США) выяснили, что глобальное потепление приведет к массовому голоду не только из-за экстремальных погодных явлений, но также из-за распространения насекомых, вредящих урожаю. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на EurekAlert!.

По словам исследователей, потепление приведет к экспоненциальному ускорению метаболизма членистоногих (следовательно, и аппетита), а также к их плодовитости.

Увеличение численности насекомых приведет к потерям таких сельскохозяйственных культур, как рис, кукуруза и пшеница на 10-25 процентов при повышении средней температуры атмосферы Земли на каждый градус Цельсия. Повышение глобальной температуры на два градуса Цельсия обернется уменьшением урожая на 213 миллионов тонн ежегодно.

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В 2016 году ООН выявила, что, как минимум, 815 миллионов человек не получают достаточного количества пищи. Кукуруза, рис и пшеница являются основными сельскохозяйственными культурами, и их потребляют четыре миллиарда человек. В то же время рис будет в меньшей степени уязвим для насекомых, поскольку его выращивают в тропиках, где активность насекомых уже достигает максимума.
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 Теги: голод, причина

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Сегодня, 19:08 » Автор: Едгар Букмирза
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