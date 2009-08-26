Раздел: Невероятное
Названа неожиданная причина скорого массового голода
815 миллионов человек не получают достаточного количества пищи.
Ученые Университета Вашингтона в Сиэтле (США) выяснили, что глобальное потепление приведет к массовому голоду не только из-за экстремальных погодных явлений, но также из-за распространения насекомых, вредящих урожаю. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на EurekAlert!.
По словам исследователей, потепление приведет к экспоненциальному ускорению метаболизма членистоногих (следовательно, и аппетита), а также к их плодовитости.
Увеличение численности насекомых приведет к потерям таких сельскохозяйственных культур, как рис, кукуруза и пшеница на 10-25 процентов при повышении средней температуры атмосферы Земли на каждый градус Цельсия. Повышение глобальной температуры на два градуса Цельсия обернется уменьшением урожая на 213 миллионов тонн ежегодно.
Читайте также: Названа неожиданная причина лишнего веса
В 2016 году ООН выявила, что, как минимум, 815 миллионов человек не получают достаточного количества пищи. Кукуруза, рис и пшеница являются основными сельскохозяйственными культурами, и их потребляют четыре миллиарда человек. В то же время рис будет в меньшей степени уязвим для насекомых, поскольку его выращивают в тропиках, где активность насекомых уже достигает максимума.
Ученые Университета Вашингтона в Сиэтле (США) выяснили, что глобальное потепление приведет к массовому голоду не только из-за экстремальных погодных явлений, но также из-за распространения насекомых, вредящих урожаю. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на EurekAlert!.
По словам исследователей, потепление приведет к экспоненциальному ускорению метаболизма членистоногих (следовательно, и аппетита), а также к их плодовитости.
Увеличение численности насекомых приведет к потерям таких сельскохозяйственных культур, как рис, кукуруза и пшеница на 10-25 процентов при повышении средней температуры атмосферы Земли на каждый градус Цельсия. Повышение глобальной температуры на два градуса Цельсия обернется уменьшением урожая на 213 миллионов тонн ежегодно.
Читайте также: Названа неожиданная причина лишнего веса
В 2016 году ООН выявила, что, как минимум, 815 миллионов человек не получают достаточного количества пищи. Кукуруза, рис и пшеница являются основными сельскохозяйственными культурами, и их потребляют четыре миллиарда человек. В то же время рис будет в меньшей степени уязвим для насекомых, поскольку его выращивают в тропиках, где активность насекомых уже достигает максимума.
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