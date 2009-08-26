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Ученые поймали неожиданный сигнал из космоса

Ученые поймали неожиданный сигнал из космосаУченые обнаружили отчетливые квазипериодические колебания.

В Ягеллонском университете в Польше заявили о том, что астрономами учебно-исследовательского заведения обнаружены ритмичные колебания в гамма-излучении блазара Markarian 501 (Mrk 501), который удален от Земли на 456 миллионов световых лет.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

В статье указывается, что блазары - это активные ядра галактик с релятивистскими струями (джетами), направленными в сторону наблюдателя. Таким образом, они представляют собой разновидность квазаров, все из которых имеют в центре сверхмассивную черную дыру. Markarian 501 относится к лацертидам - мощным источникам электромагнитного излучения, которые испускают радиацию во всех диапазонах спектра.

Ученые обнаружили отчетливые квазипериодические колебания, повторяющиеся примерно каждые 332 дня. Однако при этом изменения в интенсивности гамма-лучей ослабевали в течение последних лет.

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Вероятными причинами явления исследователи называют присутствие в блазаре двойной сверхмассивной черной дыры; изменения момента импульса, в результате которых джеты меняют свое направления; прецессию аккреционного диска под воздействием крутящего момента.
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 Теги: Ученые, космос, сигнал

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Сегодня, 20:22 » Автор: Едгар Букмирза
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