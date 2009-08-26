Раздел: Невероятное
Ученые поймали неожиданный сигнал из космоса
Ученые обнаружили отчетливые квазипериодические колебания.
В Ягеллонском университете в Польше заявили о том, что астрономами учебно-исследовательского заведения обнаружены ритмичные колебания в гамма-излучении блазара Markarian 501 (Mrk 501), который удален от Земли на 456 миллионов световых лет.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
В статье указывается, что блазары - это активные ядра галактик с релятивистскими струями (джетами), направленными в сторону наблюдателя. Таким образом, они представляют собой разновидность квазаров, все из которых имеют в центре сверхмассивную черную дыру. Markarian 501 относится к лацертидам - мощным источникам электромагнитного излучения, которые испускают радиацию во всех диапазонах спектра.
Ученые обнаружили отчетливые квазипериодические колебания, повторяющиеся примерно каждые 332 дня. Однако при этом изменения в интенсивности гамма-лучей ослабевали в течение последних лет.
Читайте также: Ученые уловили странный сигнал из глубокого космоса
Вероятными причинами явления исследователи называют присутствие в блазаре двойной сверхмассивной черной дыры; изменения момента импульса, в результате которых джеты меняют свое направления; прецессию аккреционного диска под воздействием крутящего момента.
В Ягеллонском университете в Польше заявили о том, что астрономами учебно-исследовательского заведения обнаружены ритмичные колебания в гамма-излучении блазара Markarian 501 (Mrk 501), который удален от Земли на 456 миллионов световых лет.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
В статье указывается, что блазары - это активные ядра галактик с релятивистскими струями (джетами), направленными в сторону наблюдателя. Таким образом, они представляют собой разновидность квазаров, все из которых имеют в центре сверхмассивную черную дыру. Markarian 501 относится к лацертидам - мощным источникам электромагнитного излучения, которые испускают радиацию во всех диапазонах спектра.
Ученые обнаружили отчетливые квазипериодические колебания, повторяющиеся примерно каждые 332 дня. Однако при этом изменения в интенсивности гамма-лучей ослабевали в течение последних лет.
Читайте также: Ученые уловили странный сигнал из глубокого космоса
Вероятными причинами явления исследователи называют присутствие в блазаре двойной сверхмассивной черной дыры; изменения момента импульса, в результате которых джеты меняют свое направления; прецессию аккреционного диска под воздействием крутящего момента.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1837
0
Также советуем посмотреть
- Российские бабушки ответили на новые санкции
- В Сети высмеяли новый "рекорд" Крымского моста
- США готовы расширить поставки оружия Украине
- Премьер Британии снова неуклюже станцевала в Африке
- Забавные фотографии с супергероями, помогающими по хозяйству
- Веселые селфи, найденные в соцсетях
- Свежие анекдоты для субботнего настроения
- Смешные картинки, доказывающие, что женщинам нечего стесняться
- Забавные комиксы на тему "До и после 30 лет"
- Провинившийся щенок хаски покорил Сеть своей "мимишностью"
- Угадай страну: вспыхнувшее авто тушили пивом
- Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
- Убийца Tesla: в Сети смеются над российским авто "Иж"
- В зоне ООС снизилось количество атак врага, потерь нет
- Встречаем осень: свежие анекдоты для позитива
- В "ДНР" назначили нового временного главу
- Потешные причины считать самоедов самыми очаровательными собаками
- В Донецке начались массовые задержания - СМИ
- Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
- В Умани появится консульство Израиля
- Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции
- В Донецке перекрыли въезд и выезд
- Смешные казусы, которые могли случиться лишь в дешевых отелях
- Черкассы частично остались без света
- Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
- На Донбассе в школах ищут взрывчатку
- Мода по-мелитопольски: эти подружки прославились на всю Украину
- Инвестиции: ненастоящая «зрада»
- Сеть повеселили «мучения» мамы-панды с шаловливым малышом
- Донбасс: мира не будет
Оставьте свой комментарий