Раздел: Невероятное
На австралийском побережье найдены гигантские китовые языки
Размеры находки удивили специалистов.
Житель Австралии Лиам Мерсер сделал удивительную находку. Мужчина, проживающий в городе Дарвин, обнаружил на пляже два языка длиной по 40 см. Органы, стоит отметить, выглядели «свежими», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Если внимательно рассмотреть находку, можно прийти к выводу, что языки были отрезаны. К сожалению, не известно, кому принадлежали органы. Скорее всего, языков лишились киты, предположила зоолог Кэрол Палмер. Ученые не могут выяснить, каким способом были убиты морские животные.
Органы имеют средние размеры, поэтому, вероятнее всего, они принадлежали некрупным китам, например, полосатикам Брайда. Убить животных могли касатки либо акулы.
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Особенно часто нападают на детенышей китов касатки. Они выгрызают языки, так как эта часть плоти является самым лакомым кусочком. Находка была сделана как раз в сезон, когда киты плавают неподалеку Австралии
Житель Австралии Лиам Мерсер сделал удивительную находку. Мужчина, проживающий в городе Дарвин, обнаружил на пляже два языка длиной по 40 см. Органы, стоит отметить, выглядели «свежими», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Если внимательно рассмотреть находку, можно прийти к выводу, что языки были отрезаны. К сожалению, не известно, кому принадлежали органы. Скорее всего, языков лишились киты, предположила зоолог Кэрол Палмер. Ученые не могут выяснить, каким способом были убиты морские животные.
Органы имеют средние размеры, поэтому, вероятнее всего, они принадлежали некрупным китам, например, полосатикам Брайда. Убить животных могли касатки либо акулы.
Читайте также: Черные дыры способны на время оживить «мертвые» звезды
Особенно часто нападают на детенышей китов касатки. Они выгрызают языки, так как эта часть плоти является самым лакомым кусочком. Находка была сделана как раз в сезон, когда киты плавают неподалеку Австралии
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