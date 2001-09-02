Раздел: Невероятное
На панорамах Google заметили жуткое лицо
Происхождение объекта неизвестно.
31-летняя Элейн МакМонагал из Хэмилтона, Южный Ланкашир (Шотландия) решила недавно посмотреть на Google Street View фотографии своей старой квартиры в Александрии, что у озера Лох-Ломонд, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Когда женщина рассмотрела снимок, то испугалась. Из окна ее старой квартиры на 2 этаже смотрел какой-то человечек с нахмуренным лицом.
Это не очень похоже на лицо человека и может быть является мордочкой игрушки, выставленной на подоконник новыми жильцами. Однако есть снимок этого же здания с другого ракурса, сделанный почти в то же время и там в том же окне никакого жуткого лица не видно.
Значит все-таки призрак или домовой?
При виде этого пугающего лица Элейн сразу же вспомнила обо всей чертовщине, что происходила в этой квартире, пока она и ее дочь не съехали оттуда 5 лет назад.
Когда они жили в той квартире, ее дочь Хейли, которой тогда было три года, начала рассказывать истории про маленького мальчика Джонни, который любил прыгать вместе с ней на ее кровати. Но Элейн посчитала это типичными историями про выдуманного друга.
Потом в квартире сам по себе начал включаться и выключаться свет, а вещи Элейн внезапно пропадали с привычных мест и появлялись в других местах квартиры. При этом она была уверена, что эти вещи не трогала ее дочка Хейли.
Любопытно, что снимок оказался старым, он был сделан еще за год до того как Элейн и Хейли въехали в эту квартиру. Едва они туда переехали, как вещи Элейн и Хейли начали перемещаться. Так игрушки Хейли однажды неожиданно оказались вынесенными из ее спальни, чего сама девочка никогда не делала.
"Был еще непонятный затхлый запах, запах чего то старого. Он то проходил, то снова вдруг появлялся".
По словам Элейн нечто паранормальное присутствовало с ней всю ее жизнь и что в детстве ей казалось, что кто-то невидимый стоит рядом и дышит, а иногда касается ее волос.
"Моя мама рассказывала, что я в детстве часто разговаривала о каких-то людях, которые жили в прошлом и которых я никогда не видела. Мой дочка Хейли тоже однажды услышала как кто-то ее позвал, но в том месте был просто пустой угол".
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У Элейн МакМонагал после ее переезда на другую квартиру родились еще двое детей. Ее 3-летний сын кажется ничего странного пока не видит, но может быть в более старшем возрасте он тоже унаследует этот непонятный дар притягивать к себе паранормальные вещи.
31-летняя Элейн МакМонагал из Хэмилтона, Южный Ланкашир (Шотландия) решила недавно посмотреть на Google Street View фотографии своей старой квартиры в Александрии, что у озера Лох-Ломонд, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Когда женщина рассмотрела снимок, то испугалась. Из окна ее старой квартиры на 2 этаже смотрел какой-то человечек с нахмуренным лицом.
Это не очень похоже на лицо человека и может быть является мордочкой игрушки, выставленной на подоконник новыми жильцами. Однако есть снимок этого же здания с другого ракурса, сделанный почти в то же время и там в том же окне никакого жуткого лица не видно.
Значит все-таки призрак или домовой?
При виде этого пугающего лица Элейн сразу же вспомнила обо всей чертовщине, что происходила в этой квартире, пока она и ее дочь не съехали оттуда 5 лет назад.
Когда они жили в той квартире, ее дочь Хейли, которой тогда было три года, начала рассказывать истории про маленького мальчика Джонни, который любил прыгать вместе с ней на ее кровати. Но Элейн посчитала это типичными историями про выдуманного друга.
Потом в квартире сам по себе начал включаться и выключаться свет, а вещи Элейн внезапно пропадали с привычных мест и появлялись в других местах квартиры. При этом она была уверена, что эти вещи не трогала ее дочка Хейли.
Любопытно, что снимок оказался старым, он был сделан еще за год до того как Элейн и Хейли въехали в эту квартиру. Едва они туда переехали, как вещи Элейн и Хейли начали перемещаться. Так игрушки Хейли однажды неожиданно оказались вынесенными из ее спальни, чего сама девочка никогда не делала.
"Был еще непонятный затхлый запах, запах чего то старого. Он то проходил, то снова вдруг появлялся".
По словам Элейн нечто паранормальное присутствовало с ней всю ее жизнь и что в детстве ей казалось, что кто-то невидимый стоит рядом и дышит, а иногда касается ее волос.
"Моя мама рассказывала, что я в детстве часто разговаривала о каких-то людях, которые жили в прошлом и которых я никогда не видела. Мой дочка Хейли тоже однажды услышала как кто-то ее позвал, но в том месте был просто пустой угол".
Читайте также: На австралийском побережье найдены гигантские китовые языки
У Элейн МакМонагал после ее переезда на другую квартиру родились еще двое детей. Ее 3-летний сын кажется ничего странного пока не видит, но может быть в более старшем возрасте он тоже унаследует этот непонятный дар притягивать к себе паранормальные вещи.
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