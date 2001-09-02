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Раздел: Невероятное  
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В теплых странах неожиданно выпал снег

В теплых странах неожиданно выпал снег Аномальная погода наблюдалась в Турции и Мексике.

Непогода резко пришла на восток Турции, в провинцию Карс. Там температура опустилась до +7°С. Из-за неожиданного изменения погоды коммунальщики вынуждены были перекрыть некоторые трассы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Около десяти минут шел крупный снег. Несколько курортов остались без туристов: путь к ним закрыли.

Подобная ситуация наблюдается и в Мексике. Там в самой столице резко похолодало до 0°С. Пальмы и кактусы полностью покрыл снег, что несвойственно данной территории.

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Через некоторое время жаркая погода вновь возвратилась, поэтому люди особых трудностей с работой транспорта не испытывали. Сугробы снега быстро растаяли.



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 Теги: Мексика, Турция, снег

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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