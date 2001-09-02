Раздел: Невероятное
В теплых странах неожиданно выпал снег
Аномальная погода наблюдалась в Турции и Мексике.
Непогода резко пришла на восток Турции, в провинцию Карс. Там температура опустилась до +7°С. Из-за неожиданного изменения погоды коммунальщики вынуждены были перекрыть некоторые трассы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Около десяти минут шел крупный снег. Несколько курортов остались без туристов: путь к ним закрыли.
Подобная ситуация наблюдается и в Мексике. Там в самой столице резко похолодало до 0°С. Пальмы и кактусы полностью покрыл снег, что несвойственно данной территории.
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Через некоторое время жаркая погода вновь возвратилась, поэтому люди особых трудностей с работой транспорта не испытывали. Сугробы снега быстро растаяли.
Непогода резко пришла на восток Турции, в провинцию Карс. Там температура опустилась до +7°С. Из-за неожиданного изменения погоды коммунальщики вынуждены были перекрыть некоторые трассы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Около десяти минут шел крупный снег. Несколько курортов остались без туристов: путь к ним закрыли.
Подобная ситуация наблюдается и в Мексике. Там в самой столице резко похолодало до 0°С. Пальмы и кактусы полностью покрыл снег, что несвойственно данной территории.
Читайте также: На панорамах Google заметили жуткое лицо
Через некоторое время жаркая погода вновь возвратилась, поэтому люди особых трудностей с работой транспорта не испытывали. Сугробы снега быстро растаяли.
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