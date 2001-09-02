В теплых странах неожиданно выпал снег

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Астрономы: на Марсе бывает снег, а на Юпитере – шторм Согласно заявлению служащих космического ведомства NASA, на Марсе и Юпитере бывают такие погодные явления, как шторм и снег.