» » В США засняли необычный красный объект около Луны
Раздел: Невероятное  
0

В США засняли необычный красный объект около Луны

В США засняли необычный красный объект около Луны Часть пользователей считает это проявлением планеты Нибиру.

В сети появилась видеозапись, на которой виднеется красный объект близ Луны. Ролик был сделан жителем Пенсильвании. Увиденное пользователи Интернета сразу же отнесли к напророченному концу света, якобы к нашей планете уже подлетает та самая Нибиру, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Люди массово начали паниковать. Ученые попытались успокоить народ: специалисты НАСА заявили, что планеты Икс не существует. Если бы Нибиру существовала, то её давно бы заметили астрономы или зафиксировали космические станции.

Ранее СМИ не раз публиковали интервью с различными личностями, которые пророчили смерть всему живому вследствие столкновения нашей планеты с Нибиру.

Читайте также: В теплых странах неожиданно выпал снег

Уфологи и конспирологи заставляют людей переживать о своем будущем, тогда как официальные ученые не видят никакой опасности, кроме глобального изменения климата и увеличения концентрации углекислого газа в воздухе.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, Луна

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
     221
     0

Похожие новости по теме

Ученые опровергли существование планеты Нибиру Ученые опровергли существование планеты Нибиру

Астрономы рассказали, в чем заключается настоящая угроза для Земли.

Уфолог разглядел планету Нибиру на видео с камеры МКС Уфолог разглядел планету Нибиру на видео с камеры МКС

Таинственный объект приблизился к земной атмосфере.

Ученые проанализируют древние рукописи для разгадки тайны планеты Нибиру Ученые проанализируют древние рукописи для разгадки тайны планеты Нибиру

Исследователи надеются найти доказательства существования планеты.

Ученые сделали громкое заявление о Ученые сделали громкое заявление о "планете-убийце"

NASA рассказало о реальной угрозе Нибиру для Земли.

Ученые сделали сенсационное заявление о Ученые сделали сенсационное заявление о "планете-убийце"

NASA подтвердило существование таинственной Нибиру.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх