Раздел: Невероятное
Ученые выяснили причину возникновения рака кожи у пациентов с «синдромом бабочки»
Редкое заболевание, провоцирующие возникновение хронических пузырей и рубцов, оказалось еще более опасным, чем предполагалось.
Ученые провели исследования и заявили, что причина агрессивного рака кожи у пациентов с «синдромом бабочки» установлена, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Как показали результаты работы, находящаяся в состоянии постоянного повреждения кожа максимально подвержена возникновению опасного рака. У пациентов с постоянным воспалением и угрозой микробной инфекции возрастает риск появления мутаций, а специальная группа ферментов, отвечающих за редактирование ДНК, становятся агрессивными и атакует кожу.
Действие солнечного света также является одним из факторов риска, и даже обычные люди без серьезных заболеваний могут быть подвергнутыми возникновению онкологии из-за действия ультрафиолета. Тем не менее, страдающие «синдромом бабочки» люди, рискующие получить раны даже от малейшего прикосновения, находятся в особой группе риска, а солнце для них вовсе противопоказано.
Читайте также: Ученые назвали неожиданную причину возникновения рака
Специалисты объяснили, что на коже таких пациентов находится огромное количество провоцирующих онкологию клеток. Люди не могут бороться с недугом за счет отсутствия в организме необходимых ферментов, а выживаемость таких пациентов в течение пяти лет после установления диагноза – минимальная. Исследователи намерены найти пути решения проблемы и создать условия для повышения в организме людей с «синдромом бабочки», способных бороться с болезнью ферментов.
Ученые провели исследования и заявили, что причина агрессивного рака кожи у пациентов с «синдромом бабочки» установлена, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Как показали результаты работы, находящаяся в состоянии постоянного повреждения кожа максимально подвержена возникновению опасного рака. У пациентов с постоянным воспалением и угрозой микробной инфекции возрастает риск появления мутаций, а специальная группа ферментов, отвечающих за редактирование ДНК, становятся агрессивными и атакует кожу.
Действие солнечного света также является одним из факторов риска, и даже обычные люди без серьезных заболеваний могут быть подвергнутыми возникновению онкологии из-за действия ультрафиолета. Тем не менее, страдающие «синдромом бабочки» люди, рискующие получить раны даже от малейшего прикосновения, находятся в особой группе риска, а солнце для них вовсе противопоказано.
Читайте также: Ученые назвали неожиданную причину возникновения рака
Специалисты объяснили, что на коже таких пациентов находится огромное количество провоцирующих онкологию клеток. Люди не могут бороться с недугом за счет отсутствия в организме необходимых ферментов, а выживаемость таких пациентов в течение пяти лет после установления диагноза – минимальная. Исследователи намерены найти пути решения проблемы и создать условия для повышения в организме людей с «синдромом бабочки», способных бороться с болезнью ферментов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
30
0
Также советуем посмотреть
- Сеть в восторге от медведя, расслабившегося в гамаке
- Уфологи разглядели на Луне странные существа
- Заряд позитива: свежие анекдоты на все случаи жизни
- Спикер МИД РФ насмешила нелепой фоткой с Кобзоном
- В зоне ООС погиб боец ВСУ
- Российский школьник оригинально потроллил Путина
- Оптическая иллюзия вызвала горячие споры в Сети
- Российские бабушки ответили на новые санкции
- В Сети высмеяли новый "рекорд" Крымского моста
- США готовы расширить поставки оружия Украине
- Премьер Британии снова неуклюже станцевала в Африке
- Забавные фотографии с супергероями, помогающими по хозяйству
- Веселые селфи, найденные в соцсетях
- Свежие анекдоты для субботнего настроения
- Смешные картинки, доказывающие, что женщинам нечего стесняться
- Забавные комиксы на тему "До и после 30 лет"
- Провинившийся щенок хаски покорил Сеть своей "мимишностью"
- Угадай страну: вспыхнувшее авто тушили пивом
- Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
- Убийца Tesla: в Сети смеются над российским авто "Иж"
- В зоне ООС снизилось количество атак врага, потерь нет
- Встречаем осень: свежие анекдоты для позитива
- В "ДНР" назначили нового временного главу
- Потешные причины считать самоедов самыми очаровательными собаками
- В Донецке начались массовые задержания - СМИ
- Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
- В Умани появится консульство Израиля
- Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции
- В Донецке перекрыли въезд и выезд
- Смешные казусы, которые могли случиться лишь в дешевых отелях
Оставьте свой комментарий