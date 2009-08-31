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Ученые выяснили причину возникновения рака кожи у пациентов с «синдромом бабочки»

Ученые выяснили причину возникновения рака кожи у пациентов с «синдромом бабочки»Редкое заболевание, провоцирующие возникновение хронических пузырей и рубцов, оказалось еще более опасным, чем предполагалось.

Ученые провели исследования и заявили, что причина агрессивного рака кожи у пациентов с «синдромом бабочки» установлена, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Как показали результаты работы, находящаяся в состоянии постоянного повреждения кожа максимально подвержена возникновению опасного рака. У пациентов с постоянным воспалением и угрозой микробной инфекции возрастает риск появления мутаций, а специальная группа ферментов, отвечающих за редактирование ДНК, становятся агрессивными и атакует кожу.

Действие солнечного света также является одним из факторов риска, и даже обычные люди без серьезных заболеваний могут быть подвергнутыми возникновению онкологии из-за действия ультрафиолета. Тем не менее, страдающие «синдромом бабочки» люди, рискующие получить раны даже от малейшего прикосновения, находятся в особой группе риска, а солнце для них вовсе противопоказано.

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Специалисты объяснили, что на коже таких пациентов находится огромное количество провоцирующих онкологию клеток. Люди не могут бороться с недугом за счет отсутствия в организме необходимых ферментов, а выживаемость таких пациентов в течение пяти лет после установления диагноза – минимальная. Исследователи намерены найти пути решения проблемы и создать условия для повышения в организме людей с «синдромом бабочки», способных бороться с болезнью ферментов.
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 Теги: рак, ученые

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Сегодня, 14:20 » Автор: Татьяна Ларина
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