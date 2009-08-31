» » Названы фазы Луны в этом месяце: когда новолуние и полнолуние
Раздел: Невероятное  
0

Названы фазы Луны в этом месяце: когда новолуние и полнолуние

Названы фазы Луны в этом месяце: когда новолуние и полнолуниеНоволуние и полнолуние в сентябре 2018

Фазы Луны играют большую роль, ведь спутник Земли оказывает большое влияние на человечество, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Поэтому далее смотрите, когда новолуние и полнолуние в сентябре 2018 года, а также - когда благоприятные и неблагоприятные дни в сентябре.

Когда новолуние в сентябре 2018

Новолуние произойдет 9 сентября 2018 года в 21 час 01 минуту 32 секунды по киевскому времени.

Когда полнолуние в сентябре 2018

Полнолуние наступит 25 сентября 2018 года в 05 часов 52 минуты 22 секунды.

Фазы Луны в сентябре 2018

Более детально о фазах Луны смотрите информацию далее.

С 1 по 8 сентября – убывающая Луна

3 сентября, 5:37 – последняя четверть

9 сентября – новолуние

С 10 по 24 сентября – растущая Луна

17 сентября, 2:14 – первая четверть

25 сентября – полнолуние

С 26 по 30 сентября – убывающая Луна.

Когда благоприятные и неблагоприятные дни в сентябре

Также важно знать следующие даты, чтобы спланировать свою деятельность для максимальной эффективности.

Благоприятные дни: 1, 5, 10, 12, 19, 29 сентября.

Неблагоприятные дни: 4, 7, 14, 24, 28 сентября.

Читайте также: Фазы Луны влияют на землетрясения, - геологи

Надеемся, эта информация была для вас полезной.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Луна, фазы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:52 » Автор: Татьяна Ларина
     123
     0

Похожие новости по теме

Эксперты назвали даты магнитных бурь в сентябре Эксперты назвали даты магнитных бурь в сентябре

Самая сильная магнитная буря пройдет 26 сентября.

Астрономы: на Пасху на небо взойдет розовая Луна Астрономы: на Пасху на небо взойдет розовая Луна

Сейчас началась первая фаза Луны.

Над Землей взойдет Над Землей взойдет "черная луна"

Это редкое явление можно будет увидеть над Западным полушарием.

Фазы Луны влияют на землетрясения, - геологи Фазы Луны влияют на землетрясения, - геологи

Землетрясения чаще всего возникают в период растущей Луны.

Как фазы Луны влияют на уровень осадков на Земле Как фазы Луны влияют на уровень осадков на Земле

Ученые выяснили, как фазы Луны связаны с количеством осадков на Земле.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх