Названы фазы Луны в этом месяце: когда новолуние и полнолуние

Новолуние и полнолуние в сентябре 2018



Фазы Луны играют большую роль, ведь спутник Земли оказывает большое влияние на человечество, пишет



Поэтому далее смотрите, когда новолуние и полнолуние в сентябре 2018 года, а также - когда благоприятные и неблагоприятные дни в сентябре.



Когда новолуние в сентябре 2018



Новолуние произойдет 9 сентября 2018 года в 21 час 01 минуту 32 секунды по киевскому времени.



Когда полнолуние в сентябре 2018



Полнолуние наступит 25 сентября 2018 года в 05 часов 52 минуты 22 секунды.



Фазы Луны в сентябре 2018



Более детально о фазах Луны смотрите информацию далее.



С 1 по 8 сентября – убывающая Луна



3 сентября, 5:37 – последняя четверть



9 сентября – новолуние



С 10 по 24 сентября – растущая Луна



17 сентября, 2:14 – первая четверть



25 сентября – полнолуние



С 26 по 30 сентября – убывающая Луна.



Когда благоприятные и неблагоприятные дни в сентябре



Также важно знать следующие даты, чтобы спланировать свою деятельность для максимальной эффективности.



Благоприятные дни: 1, 5, 10, 12, 19, 29 сентября.



Неблагоприятные дни: 4, 7, 14, 24, 28 сентября.



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Надеемся, эта информация была для вас полезной. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Фазы Луны играют большую роль, ведь спутник Земли оказывает большое влияние на человечество, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф Поэтому далее смотрите, когда новолуние и полнолуние в сентябре 2018 года, а также - когда благоприятные и неблагоприятные дни в сентябре.Новолуние произойдет 9 сентября 2018 года в 21 час 01 минуту 32 секунды по киевскому времени.Полнолуние наступит 25 сентября 2018 года в 05 часов 52 минуты 22 секунды.Более детально о фазах Луны смотрите информацию далее.С 1 по 8 сентября – убывающая Луна3 сентября, 5:37 – последняя четверть9 сентября – новолуниеС 10 по 24 сентября – растущая Луна17 сентября, 2:14 – первая четверть25 сентября – полнолуниеС 26 по 30 сентября – убывающая Луна.Также важно знать следующие даты, чтобы спланировать свою деятельность для максимальной эффективности.Благоприятные дни: 1, 5, 10, 12, 19, 29 сентября.Неблагоприятные дни: 4, 7, 14, 24, 28 сентября.Надеемся, эта информация была для вас полезной.



