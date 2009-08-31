Раздел: Невероятное
Названы фазы Луны в этом месяце: когда новолуние и полнолуние
Новолуние и полнолуние в сентябре 2018
Фазы Луны играют большую роль, ведь спутник Земли оказывает большое влияние на человечество, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Поэтому далее смотрите, когда новолуние и полнолуние в сентябре 2018 года, а также - когда благоприятные и неблагоприятные дни в сентябре.
Когда новолуние в сентябре 2018
Новолуние произойдет 9 сентября 2018 года в 21 час 01 минуту 32 секунды по киевскому времени.
Когда полнолуние в сентябре 2018
Полнолуние наступит 25 сентября 2018 года в 05 часов 52 минуты 22 секунды.
Фазы Луны в сентябре 2018
Более детально о фазах Луны смотрите информацию далее.
С 1 по 8 сентября – убывающая Луна
3 сентября, 5:37 – последняя четверть
9 сентября – новолуние
С 10 по 24 сентября – растущая Луна
17 сентября, 2:14 – первая четверть
25 сентября – полнолуние
С 26 по 30 сентября – убывающая Луна.
Когда благоприятные и неблагоприятные дни в сентябре
Также важно знать следующие даты, чтобы спланировать свою деятельность для максимальной эффективности.
Благоприятные дни: 1, 5, 10, 12, 19, 29 сентября.
Неблагоприятные дни: 4, 7, 14, 24, 28 сентября.
Читайте также: Фазы Луны влияют на землетрясения, - геологи
Надеемся, эта информация была для вас полезной.
Фазы Луны играют большую роль, ведь спутник Земли оказывает большое влияние на человечество, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Поэтому далее смотрите, когда новолуние и полнолуние в сентябре 2018 года, а также - когда благоприятные и неблагоприятные дни в сентябре.
Когда новолуние в сентябре 2018
Новолуние произойдет 9 сентября 2018 года в 21 час 01 минуту 32 секунды по киевскому времени.
Когда полнолуние в сентябре 2018
Полнолуние наступит 25 сентября 2018 года в 05 часов 52 минуты 22 секунды.
Фазы Луны в сентябре 2018
Более детально о фазах Луны смотрите информацию далее.
С 1 по 8 сентября – убывающая Луна
3 сентября, 5:37 – последняя четверть
9 сентября – новолуние
С 10 по 24 сентября – растущая Луна
17 сентября, 2:14 – первая четверть
25 сентября – полнолуние
С 26 по 30 сентября – убывающая Луна.
Когда благоприятные и неблагоприятные дни в сентябре
Также важно знать следующие даты, чтобы спланировать свою деятельность для максимальной эффективности.
Благоприятные дни: 1, 5, 10, 12, 19, 29 сентября.
Неблагоприятные дни: 4, 7, 14, 24, 28 сентября.
Читайте также: Фазы Луны влияют на землетрясения, - геологи
Надеемся, эта информация была для вас полезной.
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