Раздел: Невероятное
Украинские ученые раскопали уникальную находку
Под Запорожьем археологи обнаружили останки двухметрового вождя
Группа археологов в Запорожье на раскопках в Пологах нашли сенсационную находку. Раскопав два кургана археологи нашли десять захоронений различного времени и культур. По данным исследователей, захоронение датируется третьим тысячелетием до нашей эры и относится к бронзовому веку. Об этом сообщили на своей странице в Facebook запорожские археологи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Захоронение нашли и изучили сотрудники Бердянского педагогического университета, краеведческого музея совместно с археологами ЗНУ. Так в Пологах похоронены представители эпох ранней бронзы, поздней бронзы, ямной и катакомбной культур.
Но самое интересное ученые нашли во втором кургане, это оказалось захоронение настоящего вождя племени "ямников". Скелет лежал на левом боку под одной из стен могильной ямы со слегка поджатыми и скрещенными ногами.
Как сообщают археологи, под слоем почвы, на глубине чуть более 10 сантиметров был найден скелет мужчины, которому на момент захоронения, по предварительным данным, было 40-50 лет. Его рост был порядка 2-х метров. Около скелета археологи нашли бронзовый нож и жезл, что говорит о статусности погребенного.
Читайте также: Под Днепром раскопали уникальную находку
Археолог Геннадий Тощев отмечает, что такая находка обнаружена в степной зоне на территории Запорожской области впервые.
Группа археологов в Запорожье на раскопках в Пологах нашли сенсационную находку. Раскопав два кургана археологи нашли десять захоронений различного времени и культур. По данным исследователей, захоронение датируется третьим тысячелетием до нашей эры и относится к бронзовому веку. Об этом сообщили на своей странице в Facebook запорожские археологи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Захоронение нашли и изучили сотрудники Бердянского педагогического университета, краеведческого музея совместно с археологами ЗНУ. Так в Пологах похоронены представители эпох ранней бронзы, поздней бронзы, ямной и катакомбной культур.
Но самое интересное ученые нашли во втором кургане, это оказалось захоронение настоящего вождя племени "ямников". Скелет лежал на левом боку под одной из стен могильной ямы со слегка поджатыми и скрещенными ногами.
Как сообщают археологи, под слоем почвы, на глубине чуть более 10 сантиметров был найден скелет мужчины, которому на момент захоронения, по предварительным данным, было 40-50 лет. Его рост был порядка 2-х метров. Около скелета археологи нашли бронзовый нож и жезл, что говорит о статусности погребенного.
Читайте также: Под Днепром раскопали уникальную находку
Археолог Геннадий Тощев отмечает, что такая находка обнаружена в степной зоне на территории Запорожской области впервые.
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